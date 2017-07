In Mülligen wurde vor über einer Woche ein Fall von infektiöser Anämie, einem seltenen Pferdevirus, festgestellt. Deshalb hat der kantonale Veterinärdienst ein Sperrgebiet errichtet und die Untersuchung von allen Pferden, die in der Zone gehalten werden, angeordnet. Es seien bislang keine weiteren Erkrankungsfälle nachgewiesen worden, schreibt der Kanton in einer Medienmitteilung.

Das Sperrgebiet, das sich über Teile der Gemeinden Mülligen und Lupfig erstreckt, kann frühestens in drei Monaten aufgehoben werden. Voraussetzung dafür ist, dass bei einem erneuten Untersuch keine weiteren Fälle der Tierseuche auftreten.