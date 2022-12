Selbstversorgung Den Schrank voller Vorräte: Was andere im Supermarkt kaufen, konserviert diese Aargauerin in dutzenden Gläsern und Flaschen Gülpinar Günes 2,8 Millionen Tonnen Lebensmittel werden in der Schweiz jährlich verschwendet. Auf Fabienne Webers Bio-Hof in Menziken wird nichts weggeschmissen. Alles, was im Garten und auf den Feldern für den Eigengebrauch wächst, wird verarbeitet. Eine halbe Tonne pro Jahr.

Natürlich hätte Fabienne Weber das so nicht gesagt, dafür wäre sie viel zu anständig. Doch in ihrem Wohnzimmer offenbart es sich auch so: Der Zeitpunkt für Besuch ist denkbar schlecht. Monatelang sind die Pilze, Pflaumen oder Tomaten in der Erde, an Ästen oder Stauden gewachsen. Jetzt liegt die Ernte auf dem Esstisch, jetzt ist sie reif.

An Tagen wie diesem steht Weber manchmal bis tief in die Nacht in der Küche und entkernt, zerkleinert, hackt oder schält. Als Bäuerin ist sie es gewohnt, dass die Natur den Takt vorgibt, doch während der Haupt-Erntezeit von August bis September sind die Tage für die 47-Jährige besonders intensiv: Obst und Gemüse müssen verarbeitet werden, bevor sie faulen.

Mais, Trauben, Bohnen, Kabis oder Zucchetti: August und September sind für Fabienne Weber die ernteintensivsten Monate im Jahr. Gülpinar Günes

Menziker Quitten statt Ananas aus Costa-Rica

Etwa 500 Kilogramm konserviert oder lagert Fabienne Weber jährlich für ihre dreiköpfige Familie. Weitere 500 Kilogramm Äpfel und Birnen von den eigenen Bäumen werden zu Most gepresst. Auf einem A4-Blatt hat Weber aufgelistet, was sie aus eigenem Anbau verarbeitet. 33 Posten sind es allein aus dem Garten.

Was der Normalo rasch in den Einkaufskorb legt, das sterilisiert, fermentiert, dörrt und vakuumiert Fabienne Weber in stundenlanger Prozedur. Aber dann, wenn der Winter kommt, isst ihre Familie zum Raclette Cognac-Quitten aus Menziken statt Büchsen-Ananas aus Costa Rica. Und Zucchetti-Scheiben aus dem Dörrex statt Kartoffelchips aus dem Ölbad. Und Tomatensauce aus dem Weck-Glas statt Pelati aus Sizilien.

Was niemand mehr kaufte, ass die Familie zum Znacht

Fabienne Webers Ehemann, Ruedi Weber, sass von 2009 bis 2015 für die Grünen im Grossen Rat. Am Gespräch serviert er Kaffee - und die eine oder andere Anekdote. Manchmal pröble seine Frau «bis in alle Nacht» an den Konservierungstechniken herum. «Wie in Teufels Küche» gehe das zu und her: «Sie ist eine richtige Tüftlerin!»

Auf den Etiketten notiert Fabienne Weber nicht nur das Abfülldatum, sondern teilweise auch die Konservierungsmethode. Gülpinar Günes

Weber selbst sagt, die Leidenschaft zur Lebensmittelkonservierung sei mit den Jahren gewachsen. Mehr als ein paar Gläser Konfitüre habe sie in ihrer Jugend nicht hergestellt. Das Lebensmittelgeschäft ihrer Eltern habe sie aber wohl geprägt. Dort sei kaum etwas Essbares in den Abfall gewandert: schrumpelige Äpfel nicht, und auch keine abgelaufenen Joghurts: «Was niemand mehr kaufte, assen wir zum Znacht.»

Heute unterrichtet sie Konservierungstechniken als Schulfach

Nach der Sekundarschule besuchte Fabienne Weber ein Haushaltslehrjahr. Dort lernte sie erste Konservierungstechniken kennen. Anschliessend absolvierte sie das Seminar als Hauswirtschaftslehrerin und vertiefte ihr Wissen. Es folgten Anstellungen als Lehrerin oder Köchin und eine Ausbildung als ernährungspsychologische Beraterin.

Im Jahr 2008 zog Fabienne Weber zu Ruedi Weber auf den Trolerhof. Dadurch hat sie das Konservieren weiter intensiviert, weil die Produkte nun auf ihrem eigenen Land wachsen. Seit 2017 unterrichtet sie an zwei Tagen pro Woche am Landwirtschaftlichen Zentrum Liebegg die Fächer «Ernährung» und «Verpflegung». Im vergangenen Jahr kam ihr Steckenpferd «Produktverwertung» hinzu.

Uns hat sie gezeigt, wie man Tomaten sterilisiert und haltbar macht:

Fabienne Weber zeigt in ihrer Küche, wie man beispielsweise Tomaten korrekt sterilisiert und in Gläser einmacht. Gülpinar Günes

Aus Rüstabfällen wird eine Würzpaste

Produktverwertung. In Fabienne Webers Küche heisst das: Aus Peterli und Basilikum wird Paste. Aus Johannisbeeren und Quitten wird Konfitüre oder Gelée. Aus Pfefferminzblättern und Holunderblüten wird Sirup. Aus Baumnüssen wird Öl und aus den Nussresten, dem sogenannten Presskuchen, wird Backmasse. Chriesi und Rhabarber werden eingelegt. Aus Randen und Maiskörnern wird Salat. Aus Kürbissen wird Suppe. Äpfel werden zu getrockneten Ringen oder zu Mus. Und so weiter.

Sogar mit den Rüstabfällen weiss Fabienne Weber noch etwas anzufangen: Zu den Rüeblistückchen und Kräuterresten mischt sie reichlich Salz. Fertig ist die Würzpaste.

Zwölf Tomatensorten wachsen in Webers Garten. Sie landen als Sauce in Gläsern oder als Saft in Flaschen. Aus Rüstabfällen wird eine Würzpaste. Gülpinar Günes

Grundsätzlich könne man fast alles haltbar machen, was im Garten oder auf dem Feld wachse, sagt Fabienne Weber. Dabei bestimme auch der eigene Geschmack, welche Konservierungsart man wähle. Zwetschgen etwa liessen sich in einem Zuckersud erwärmen und heiss in Gläser abfüllen. Genauso gut könne man sie sterilisieren und kalt abfüllen, was ihr besser schmeckt.

Je nach Art der Methode verändere sich auch das Produkt: «Wenn ich Bohnen trockne, schmecken sie auf dem Teller natürlich anders, als wenn ich sie koche und als Bohnensalat einmache.»

Erde in den Händen, Boden unter den Füssen

Die Hände dreckig machen, mit ihnen in der Erde graben. Weber sagt, dieses Anpacken komme ihrem Naturell entgegen, selbst wenn es manchmal auch bedeute, abends total erschöpft ins Bett zu fallen. Sie sei eine, die das Produkt ihrer Arbeit sehen und spüren wolle. Deshalb tue ihr das Konservieren so gut: «Es macht mir nicht nur Spass. Es gibt mir Boden unter den Füssen.»

Hier stapeln sich die Gläser: Blick in den Vorratsschrank der Webers. Gülpinar Günes

Durch die Eigenproduktion sparen die Webers der Umwelt einiges an Transportemissionen und Verpackungsmüll ein. Auch auch der Optik der Nachhaltigkeit empfinde sie ihr Hobby als sinnstiftend. «Es gibt mir ein gutes Gefühl, wenn ich an den Tisch sitze und weiss: In diesem Menü stecken diverse Produkte von unserem Betrieb.»

Hat Fabienne Weber immer Lust auf das, was der eigene Vorratsschrank hergibt? Oder geht sie kulinarisch auch mal fremd? «Ich versuche, hauptsächlich das zu verwerten, was wir selbst produziert haben.»

An jenem Wochentag, an dem sie Tagesmutter sei, mache sie manchmal eine Ausnahme: Dann kaufe sie für die Kinder ab und zu einen Bund Bananen – wenn sie reduziert im Aktionskorb liegen. Damit sie nicht im Abfall landen.