Selbstunfall auf der Autobahn mit Nachfolgeunfall – die Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagabend fuhr ein 38-jähriger Autolenker mit seinem BMW in Rothrist auf die Autobahn A1, Fahrtrichtung Bern, auf, beschleunigte und kam ins Schleudern. Das Fahrzeug kollidierte mit der Mitteilleitplanke und kam dann auf der Autobahn zum Stehen.

In der Folge wich ein auf dem 2. Überholstreifen fahrender Autolenker mit einem Citroën dem Unfallfahrzeug aus und dürfte seitlich mit einem unbekannten Lastwagen kollidiert sein. Durch den Aufprall prallte der Citroën in den BMW, welcher dadurch in ein weiteres Fahrzeug gestossen wurde. Dabei wurden zwei Helfer verletzt. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken.



Die Kantonspolizei klärt nun den genauen Unfallhergang ab. Personen, welche Angaben zum Unfallhergang oder zum gesuchten Lastwagen machen können, sind gebeten, sich bei der Mobilen Polizei in Schafisheim (062 886 88 88) zu melden.

