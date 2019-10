Selbstkritik bei der Wahlstrategie: «Wir haben auf das falsche Geschlecht gesetzt»

Der Konter von Hölzle und Suter liess nicht lange auf sich warten. Hölzle: "Ruth Müri bringt 25 Jahre Politikerfahrung mit, sie wird sich in Bern schnell einschaffen können, da mache ich mir keine Sorgen. Übrigens habt ihr (an Burgherr gerichtet), Franziska Roth gebracht, die keine Erfahrung hatte…" Damit zielte Hölzle auf die nach nur zwei Jahren aufgrund von Turbulenzen zurückgetretene Franziska Roth (SVP). Eine offensichtliche Fehlbesetzung der SVP.

Was Burgherr zu diesem Zeitpunkt vielleicht noch nicht wusste. Die FDP wird seine Kandidaten Knecht und Gallati nicht offiziell unterstützen, sondern sich auf den eigenen, Thierry Burkart, konzentrieren. Offen ist eine Unterstützung seitens der CVP. Um Knecht in Position zu bringen, betont Burgherr wiederholt Knechts bürgerliche Politik und dessen Unternehmertum.

Feri zu links? Gallati zu angriffig?

Auf diesen Schwachpunkt der SVP zielte auch Gabriela Suter als der Talk zum Thema Regierungsratswahl überging. Suter: "Es gibt viele, die Jean-Pierre Gallati nicht unterstützen können, das hängt auch mit seiner Art zu politisieren zusammen. Stichwort Dubler in Wohlen oder der Fall Franziska Roth. Wegen dem Fall Roth haben wir überhaupt eine Ersatzwahl."

Vielen Leute in den falschen Hals gekommen ist Gallatis Rolle beim Sturz des Wohler Gemeindepräsidenten Walter Dubler (parteilos), aber auch Gallatis harsche Kritik an Roth, um deren Sitz er sich jetzt bewirbt.

Burgherr verteidigt seinen Kandidaten Gallati: "Zum Vorwurf der Schmutzkampagne: In seinem Bezirk und bei den Kantonsspitälern sind Dinge vorgefallen, die nicht vorfallen dürfen. Da hat Gallati den Finger drauf gehalten. Das ist doch seine Aufgabe als Fraktionschef im Grossen Rat."

Ist Yvonne Feri zu links, was ihr immer wieder vorgeworfen wird? Oder haben es ihr Kampf für Frauenrechte im konservativen Kanton Aargau zu schwer? Burgherr griff die Frage nicht auf. Aber: Zu Feris Vorwurf, ohne sie sei die Aargauer Regierung ein reines Männergremium, was nicht mehr zeitgemäss sei, äusserte sich Burgherr: "Das ist frech von ihr das zu sagen. Auch andere Kantone haben reine Männerregierungen, etwa Luzern. Das ist auch nicht meine Lieblings-Zusammensetzung. Aber in der jetzigen Situation wäre es die Best mögliche."