Nur eine Woche nach der Aktion von Economiesuisse in Bern erschien in der «Weltwoche» ein Artikel, in dem sich Knecht für ein Ja ausspricht. Er wies insbesondere auf das Spannungsverhältnis hin, in dem sich Führungskräfte befänden: «Auf kurze Frist gesehen, ist es für Unternehmen oft einfacher und bequemer, Regelungen oder Vorgaben von aussen zu übernehmen.» Solche Vorteile würden Interessengruppen nur ungern aufgeben. «Aber wenn man die Themen langfristig anschaut, kann der Vorteil von heute der Nachteil von morgen sein.»

Unternehmer Knecht weist derweil in der «Weltwoche» auf die Gefahr hin, den Konsens zwischen Wirtschaft und Bevölkerung zu untergraben. «Freiheit, Selbstbestimmung, das war noch nie gratis zu haben. Das hat seinen Preis, aber eben auch einen Wert an sich.» Er finde es eindrücklich, wie gut die Schweiz durch die wirtschaftlich schwierigen letzten Jahre gekommen sei. Das sei grossenteils den Rahmenbedingungen zu verdanken, die unter demokratischer Mitwirkung der Bürger zustande gekommen seien.

Doch weshalb sind Econiomesuisse auf nationaler und AIHK auf kantonaler Ebene so klar gegen die Initiative? Knecht sagt in der «Weltwoche», es gebe Anzeichen dafür, dass inhabergeführte Betriebe eine andere Position hätten als Grossfirmen. «Die kleineren Firmen sind in Verbänden allerdings weniger tonangebend als die grossen, weshalb diese Sichtweise in der veröffentlichten Meinung wahrscheinlich weniger zum Tragen kommt als dann vielleicht bei der Stimmabgabe, die ja geheim ist», vermutet er. Knecht erinnert die derzeitige Stimmungslage an die Brexit-Auseinandersetzung in Grossbritannien, bei der das Resultat an der Urne anders herauskam, als vorher prognostiziert.