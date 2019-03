Die Aargauer Gesundheitsdirektorin Franziska Roth (SVP) ist seit ihrem Amtsantritt vor zwei Jahren wiederholt in die Kritik geraten. Es ist offensichtlich: Sie tut sich mit dem politischen Establishment schwer und dieses sich umgekehrt mit Roth. An der gestrigen Sitzung des Grossen Rates wurde sie frontal angegriffen. Die freisinnige Fraktionspräsidentin Sabina Freiermuth verlas im Namen von FDP, CVP und Grünen eine Erklärung. Diese hörte sich die Aargauer Regierung in corpore an – auch Roth war zugegen, obwohl an der gestrigen Sitzung kein Geschäft ihr Departement betraf.

Fraktionserklärungen werden verlesen, danach finden keine Diskussion statt. Nach der Rede von Sabina Freiermuth war es still im Grossratssaal, dann ging die Sitzung weiter. Dabei war eine kleine Bombe geplatzt, denn was Freiermuth verlas, war nicht weniger als ein Rundumschlag gegen die Regierungsrätin. Ihr wurden mangelnder Respekt gegenüber Grossrätinnen und Grossräten vorgeworfen, mangelhafte Kommunikation und kein Bemühen um eine gute Zusammenarbeit.

Um diese Aussagen geht es: