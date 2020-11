Seit Tagen hartnäckige Grippesymptome: Andreas Glarner ist an Corona erkrankt

Der SVP-Nationalrat Andreas Glarner leidet derzeit an Corona. Dies schreibt die SVP Aargau in einer heute verschickten Medienmitteilung. Der 58-jährige Glarner verspürte offenbar seit einigen Tagen hartnäckige Grippesymptome. Er hätte heute als Präsident an einer Sitzung der Staatspolitischen Kommission des Nationalrates teilnehmen sollen. Vorsichtshalber liess er sich deswegen vor der Sitzungsteilnahme testen. Nachdem dieser Test positiv ausgefallen ist, befindet er sich nun in Isolation. "Bereits vorher hatte er seine Kontakte auf das notwendigste reduziert und die geltenden Regeln eingehalten", schreibt die SVP Aargau. Noch ist unklar, wo und bei wem Glarner sich angesteckt hat. Seine Symptome sind bereits am abklingen.

