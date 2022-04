Seit Sonntag vermisst 17-Jähriger aus Möriken ist wieder aufgetaucht Ein junger Mann aus Möriken, der seit Sonntagabend vermisst wurde, ist wieder aufgetaucht. Das gab die Kantonspolizei bekannt.

Julien Dimitri ist wohlauf und wieder zuhause. zvg

Gesund und unversehrt, so heisst es in der Meldung sei er am Montag um 11 Uhr an seinen Wohnort zurückgekehrt. Weshalb er die Nacht im Wald verbrachte ist noch nicht klar.

Die Aargauer Kantonspolizei hatte am Sonntag bekannt gegeben, dass der 17-jährige Julien Dimitri seit circa 19.20 Uhr vermisst werde. Zuletzt sei er zu dieser Zeit im Bereich Tannhübel gesehen worden.

Er hatte sich von alleine in den nahegelegenen Wald begeben. Sämtliche Ermittlungen und Suchmassnahmen hatten zunächst keine Anhaltspunkte über seinen Verbleib geliefert.