Seit Jahren versucht Sarah Ineichen ihre Familie zu finden – nun wird die Suche für Adoptierte kostenlos

Sarah Ineichen sucht seit 2016 nach ihrer biologischen Familie in Sri Lanka. Bisher ohne Erfolg. Alle Spuren, die sie verfolgt hatte, endeten in einer Sackgasse. Das Geburtsdatum und der Geburtsort in ihrer Adoptionsurkunde sind falsch. Die Frau, die auf der Geburtsurkunde als Mutter angegeben wird, ist nicht ihre biologische Mutter. Sie war «Acting Mother», hat sich also vor dem Adoptionsgericht nur als Mutter ausgegeben.

Sarah Ineichen ist Präsidentin des Vereins «Back to the Roots», der Adoptierte bei der Herkunftssuche unterstützt. Ihr Fall ist kein Einzelfall. In den 80er-Jahren sind Hunderte Kinder aus Sri Lanka zum Teil illegal in die Schweiz adoptiert worden. Ende Februar hat der Bund eine historische Studie mit erschütternden Erkenntnissen zu illegalen Adoptionen vorgestellt. Demnach wussten die Behörden über den Babyhandel aus Sri Lanka Bescheid und haben ihn trotzdem nicht gestoppt.