Seit 10 Jahren steigt die Zahl der Schüler an der Volksschule im Kanton Aargau

Statistik Seit 2010 nimmt die Zahl der Lernenden und der Lehrpersonen in der Volksschule zu. In diesem Zeitraum ist die Zahl der Schülerinnen und Schüler um 6080 oder 8,6 Prozent gestiegen und lag im Schuljahr 2019/20 bei 76'728 Kindern und Jugendlichen. Die Anzahl Lehrpersonen lag bei 8838 und hat sich im selben Zeitraum um 978 Personen erhöht. Dies geht aus der am Donnerstag veröffentlichten Aargauer Schul- und Lehrkräftestatistik hervor.

Die Zahl der Primarschülerinnen und Primarschüler stieg in den letzten zehn Jahren von 29'547 auf 41'369 an. Ein Grund hierfür war die Umstellung auf das Schulsystem 6/3 im Schuljahr 2014/15 und die damit verbundene Verlängerung der Primarschule von fünf auf sechs Jahre. «Seither stieg der Bestand weiter um rund 5000 Lernende oder 14 Prozent», heisst es in der Medienmitteilung zur Statistik. Im aktuellen Schuljahr setzt sich diese Zunahme nun erstmals auch in der Sekundarstufe I fort.

Im Schuljahr 2019/20 führten 200 der damals 211 Gemeinden des Kantons Aargau eine Primarschule. An diesen Schulen, die teilweise in Verbänden organisiert sind, wurden in 2125 Abteilungen zwischen 19 und 1205 Lernende pro Gemeinde unterrichtet.

Frauen arbeiten bis 35 vermehrt Vollzeit

Die nachobligatorischen Schulen der Sekundarstufe II zählen insgesamt 22'158 Schüler. 1288 Berufslernende streben einen EBA-Abschluss an, 15'251 ein EFZ-­Fähigkeitszeugnis. Weiter besuchten am Stichtag, dem 15. September 2019, total 4298 Schülerinnen und Schüler ein Aargauisches Gymnasium und 1321 Lernende die Wirtschafts-, Informatik- oder Fachmittelschule. «Nach einer stabilen Phase nahm die Zahl der Gymna­siastinnen und Gymnasiasten an den sechs Mittelschulen im aktuellen Schuljahr erstmals leicht zu», heisst es in der Mitteilung.

Im Schuljahr 2019/20 arbeiten an der Aargauer Volksschule 8838 Lehrpersonen in 5603 Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalente). Der Anteil an Männern, die Vollzeit unterrichten, ist über alle Altersklassen etwa gleich gross. Frauen unterrichten dagegen nur bis zu einem Alter von etwa 35 Jahren vermehrt Vollzeit. (az)