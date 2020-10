Seine Auftritte sind ein seltenes Vergnügen: Der russische Pianist Arcadi Volodos spielte in Boswil

Einfach war es nicht, den Pianisten in die Schweiz und letzten Samstag an dieses praktisch ausverkaufte Boswiler Meisterkonzert zu kriegen. Der Russe Arcadi Volodos lebt seit längerem in Madrid und Spanien steht bekanntlich auf der Quarantäneliste des Bundes. Die Abriegelung der Hauptstadt durch die spanische Regierung stellte ein zusätzliches Hindernis dar. Schlussendlich durfte er mit einer Sonderbewilligung ausreisen, weil es «wichtige berufliche Gründe» gab. Und in der Schweiz sorgt eine Totalisolation des Musikers – vom Flughafen geht es kontaktlos direkt ins Hotel und dann an die Konzerte– für Regelkonformität.

Aus dieser «Blase» in einen Auftritt zu steigen, quasi von 0 auf 100 zu gehen, ist sicher nicht ganz einfach. Allerdings widerspiegeln wohl nur wenige Musiker so passgenau diesen, unter Zwang entschleunigten Kulturbetrieb. Arcadi Volodos hat sein Leben schon lange beruhigt. Früher spielte er über 200 Konzerte pro Jahr. Inzwischen sind seine Auftritte ein fast schon seltenes Vergnügen. In die USA geht er schon seit längerem nicht mehr. Zu viele Flüge, zu viel Stress.

Klassik, die in die Moderne weist

Aus dieser, seiner Entschleunigung, heraus entsteht oft wunderbare Musik. Das zeigte der Künstler vor einem Jahr am Lucerne Festival mit einem empfindsamen Liszt-Programm. Ähnliches ist an diesem Samstagabend auch in Boswil zu erleben – zumindest teilweise. Tief horcht Arcadi Volodos in die «Sonate fis-Moll» des italienischen Komponisten Muzio Clementi hinein. Sehr frei in Tempo und im Gebrauch des Pedals gibt er dem Stück eine ganz eigene Prägung, ja Sensibilität. Einem bildlichen Drama gleich spannt sich der zweite Satz über den Saal. Weit auseinandergezogene Melodielinien, gewichtige Pausen, herrisch einbrechende Akkorde. Arcadi Volodos spielt diese Musik mit einer emotionellen Moderne, die weit über ihr klassisches Kompositionsdatum hinausweist.

Zugaben ohne Ende

Zwiespältiger ist seine Version der «Sonate in D-Dur» von Franz Schubert. Der Komponist schrieb das vorwärtsdrängende Werk mit vielen Brüchen. Überraschende harmonische Inseln wechseln zu schroffen Fortissimi. Für den Interpreten ist es eine Herausforderung, diese zusammenzubringen. Arcadi Volodos spielt die beiden Ecksätze in einem fulminanten Kraftausbruch. Fast zornig schmettern die Akkorde, erdrückend und grollend. Der partiell harte Anschlag, wie schon im Schlussteil des ersten Stückes, und die manchmal etwas unklaren Lauffiguren verhindern eine differenziertere Farbgebung. Nur selten lässt der galoppierende Furor Platz für stilleres Licht und etwas mehr Luft. Ein empörter Ausruf zur aktuellen Situation?

Schade, spielte Arcadi Volodos die vorgesehenen «Sieben Fantasien» von Johannes Brahms nicht. Auf seiner Aufnahme aus dem Jahr 2017 mit verschiedenen Brahmsstücken zeigt er, wie aufgeschlossen und differenziert er diesen Komponisten wohl interpretiert hätte. Eine Raffinesse, mit der er auch seinen Strauss an Zugaben verzaubert. In typischer Volodos-­Manier zelebriert er ein Surplus nach dem anderen, intime kleine Schaustücke, bis auch der letzte Zuschauer befriedigt den Saal verlässt.