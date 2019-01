Falls Sie es noch nicht auf dem Radar haben: Am 14. Februar ist Valentinstag.

Der Tag, an dem man die Union mit seinem/-r Liebsten entweder mit Geschenken oder dann mit gemeinsamer spöttischen Verachtung für «diesen Kommerz» feiert. Jedem das Seine.

Wer es gerne etwas besinnlicher möchte, besucht vielleicht die «Segensfeier für alle Liebenden», die die römisch-katholische Kirche Aargau in der Kirche St. Peter und Paul durchführt (19 Uhr). «Paare aller Art, jeden Alters und jeglicher religiöser Ausrichtung haben die Möglichkeit, an einer kurzen Feier ihre Liebe unter den Segen Gottes zu stellen», teilt die Kirche mit. Und ja, das mit dem Motto «Liebe hat viele Gesichter» und «Liebe ist ... was sie ist», das meine man auch so, bestätigt Peter Michalik von der Fachstelle Bildung und Propstei der Aargauer römisch-katholischen Kirche. Will heissen: Auch gleichgeschlechtliche Paare sind bei der Segensfeier willkommen und können ihre Liebe segnen lassen. Anschliessend an die rund 40-minütige Feier gibt es einen Apéro. (NRO)