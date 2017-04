Wo ist Nico? Plötzlich taucht das Flugzeug wieder über dem Birrfeld auf. Lautlos zieht es seine Kreise wie ein grosser weisser Raubvogel. Am Steuerknüppel sitzt Nico Zobrist, 15, Lernflieger aus Unterentfelden. Unten neben der Landepiste steht der 74-jährige Kurt Widmer, ebenfalls Flugschüler, und schaut in den Himmel. Enkel und Grossvater lassen sich zu Segelflugpiloten ausbilden. Eine Premiere in der Fliegerschule auf dem Flugplatz Birrfeld.

Ihr Ziel: Gemeinsam im Segelflugzeug die Schweiz aus der Vogelperspektive erkunden. Dabei hatte Kurt Widmer eigentlich gar nie vor, Pilot zu werden. Aber weil der Kurs wegen zu wenig Teilnehmern sonst nicht hätte stattfinden können und sich sein Enkel ein weiteres halbes Jahr hätte gedulden müssen, meldete er sich an. «Statt an die Seniorenuni zu gehen», sagt Widmer und lacht. «Ein Abenteuer, das Spass macht.»

An 19 Abenden fuhren sie im letzten Herbst und Winter gemeinsam ins Kurslokal auf dem Flugplatz Birrfeld. Kurt Widmer trägt Lederjacke, Nasa-Baseballcap, Sonnenbrille und zeigt auf seinem Smartphone, in welchen Fächern sie Bescheid wissen müssen: Luftrecht, Meteorologie, Sprechfunk, Navigation zählen dazu. Neun Bücher sind es, fast 1000 Seiten. Nico Zobrist, der im Sommer die Kantonsschule in Aarau beginnt, lässt sich davon nicht abhalten. Er sagt: «Wenn man fasziniert ist, macht man das gern.»