Im vierten Stockwerk, also im ersten des aufgesetzten Hauses, sind alle Schlaf- und Badezimmer der Familie situiert. Steigt man im fünften Geschoss aus, tritt man in den Wohnbereich mit Wohnzimmer, Küche und Balkon ein. Viele Fenster prägen den Bau, was bei der Aussicht nicht verwunderlich ist. Über eine Wendeltreppe gelangt man auf die 150 Quadratmeter grosse Dachterrasse, wo sich einem eine spektakuläre Panoramasicht eröffnet.

Ausserdem seien die Brandschutzvorschriften schwierig umzusetzen gewesen. «Wir sind sehr froh und auch stolz, dass es nun geklappt hat», so Clemens Noser. Über die genauen Kosten spricht das Paar nicht. Sie verraten nur so viel: «Es ist ungefähr gleich wie ein Hausbau auf dem Boden.» Die Mietwohnung in Wikon haben sie auf Ende September gekündigt. Nun fängt das Zügeln an. «Wir haben zum Glück genügend Zeit, eins nach dem anderen», so die 35-jährige Familienmutter.

Sie hätten bereits an mehreren Abenden im neuen Zuhause zu Abend gegessen und die Aussicht genossen. Wann folgt die grosse Einweihungsfeier? «Wenn wir richtig eingerichtet sind und hier wohnen, dann laden wir unsere Bekannten und Verwandten ein», verrät Sandra Moser.