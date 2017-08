Am Samstag und am Sonntag stoppte die Kantonspolizei Aargau mehrere Autofahrer in Neuenhof. Zwei waren betrunken unterwegs und vier der Kontrollierten stehen unter Verdacht, Drogen genommen zu haben.

Die fehlbaren Lenker wurden an die zuständige Staatsanwaltschaft verzeigt. Zudem wurde die Weiterfahrt verhindert oder der Führerausweis abgenommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Am Samstag führte die Kantonspolizei eine Geschwindigkeitskontrolle mit dem Lasermessgerät zwischen Eiken und Laufenburg durch. Auf dieser Strecke gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometer.

Ein 26-Jähriger raste mit 130 km/h an den Polizisten vorbei. Sie stoppten ihn sofort und nahmen ihm den Führerschein ab.