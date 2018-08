So sind die 60 Aargauer Oldtimerbesitzer und ihre rund 70 Mitfahrenden, die an diesem Sonntagmorgen um 8 Uhr langsam vor dem AZ-Mediencenter in Aarau eintreffen, mehr als Teilnehmende einer netten Rundfahrt.

60 Wagen können mit der AZ rund um den Kanton fahren an diesem heissen Augustsonntag – mehr als doppelt so viele hatten sich beworben. Die Auswahl wurde von der Redaktion getroffen, nicht nach persönlichem Geschmack, sondern nach Verteilung: aus allen Epochen, allen wichtigen Autobaunationen, allen Bauarten sollte etwas mit dabei sein. Ein Best-of des Best-ofs.

Beim einen will der Anlasser nicht mehr, beim andern der Motor. Die Profis im Patrouillenfahrzeug des Automobilclubs der Schweiz sind in jedem Fall schnell zur Stelle. Tun können sie nicht viel. Das einzig wahre Rezept gegen die Hitze: abwarten, abkühlen. Brumm brumm, von allein gehts wieder.

Sinnieren am Rotlicht

Immer wieder stehen, sitzen, lauern Dutzende Zuschauer in freudiger Erwartung am Strassenrand. Sobald wir in ihr Blickfeld geraten, geben wir uns mit Hupzeichen zu erkennen. Und sie schiessen los, mit Handy, Fotoapparat, Camcorder. Winken, rufen «hooo!», «nei lueg au!», «haaaai, so schön!». In Frick begegnen wir einer Gruppe Rennvelofahrer. Sie halten, greifen zum Bidon, grüssen mit Handbewegung. Die Tour winkt der Tour.

Kurzer Zwischenstopp in Benzenschwil. Familie Heggli hat Wasser, Schorle und den von ihr produzierten einzigartigen Saft aus Aroniabeeren paratgestellt. Wer bis in Ziel nicht in den roten Bereich kommen will, tankt auf. Schwitzen, winken und trinken.

In weiser Voraussicht wurden drei Aufholstopps in die Route eingebaut, damit der Korso zusammenbleibt und vor allem gemeinsam in Safenwil ins Ziel einfahren kann. Denn zur Hitze als grösster Bremsfaktor kommen Kreuzungen, Kreisel, Kanalisationserneuerungsbaustellenlichtsignale. Das Warten schafft Raum zum Sinnieren.