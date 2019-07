Neben Hägglingen hat auch Bettwil Anfang Juli einen dringenden Aufruf zum Wassersparen erlassen. Es herrscht zwar noch kein Wasser-Notstand, die Gemeinde wollte aber vorsorgen. In Dottikon und Unterlunkhofen wurde die Bevölkerung ebenfalls für das Thema sensibilisiert. Am Mittwoch folgte dann noch die Freiämter Gemeinde Beinwil.

An allen Wetterstationen überschritten die Durchschnittstemperaturen das klimatische Mittel von 1981 bis 2010, heisst es in einer Mitteilung. An der Messstation in Aarau betrug die Durchschnittstemperatur im Juni 19,6°C, was 2,5°C wärmer ist als das klimatische Mittel. Auch geregnet hat es weniger. Während im Juni durchschnittlich 112,2 mm Regen fallen, waren es dieses Jahr nur 49,7 mm. Warm und trocken geht es auch weiter. Am Wochenende werden Temperaturen um die 30 Grad erwartet.

Kanton sieht noch keinen Handlungsbedarf

Beim Kanton beobachtet der Führungsstab die Entwicklung der Trockenheit, damit er nötigenfalls eingreifen könnte. «Im Moment besteht noch kein Handlungsbedarf», sagt Andreas Märki, Fachspezialist für Grundwasser und Geologie beim Departement Bau, Verkehr und Umwelt.

Ein Eingreifen des Kantons hänge von den Grundwasserständen oder Quellerträgen bei den grossen Trinkwasserfassungen ab. «Daneben ist denkbar, dass die Wasserversorgungen den Kanton zum Eingreifen auffordern», sagt Märki. In erster Linie seien aber die Wasserversorger der Gemeinden für die Verteilung des Trinkwassers verantwortlich.

Trinkwasserversorgung hat erste Priorität

Das Wassernutzungsgesetz gibt dem Kanton die rechtliche Grundlage, die Fördermengen bei Grundwasserfassungen zu reduzieren. Das Umweltdepartement könnte laut Gesetz zum Schutz vor Übernutzung des Grundwassers die Entnahmemenge beschränken. «Bei einer Reduktion der Fördermengen werden die Anliegen der Trinkwasserversorgung am höchsten gewichtet», sagt Märki. «Das heisst, es müssten zuerst die Brauchwassernutzungen gedrosselt werden.»