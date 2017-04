Es ist ein beliebtes Bild auf Aargauer Strassen: Wird Ungewöhnliches transportiert, steht die Bevölkerung am Strassenrand. Beobachtet staunend, wie ein Kursschiff zum Hallwilersee, ein Bohrkopf zur Baustelle des Eppenberg-Bahntunnels oder ein Dampferzeuger zum Kernkraftwerk Beznau gefahren wird. Eine Polizeipatrouille geleitet das Fahrzeug mit Warnlicht langsam über Brücken, um Kreisel, durch Tunnels. Oft müssen die Polizisten von Hand unvorhergesehene Hindernisse aus dem Weg räumen.

Polizeiautos in solchen Situationen gibt es bald nur noch im Erinnerungsalbum. Denn: Was ausserhalb der Transportbranche praktisch niemand registriert hat, ist schon in einer Woche ins Gesetz geschriebene Tatsache. Ab dann ist nicht mehr die Polizei zuständig für die Begleitung sogenannter Ausnahmetransporte (ATB). Sie wird ausgelagert an Private mit einer polizeilichen Bewilligung.

In den Kantonen Aargau, Zürich, Glarus, St. Gallen, Thurgau und beiden Appenzell ab 1. Mai, später im Jahr folgen Graubünden, Solothurn und beide Basel. Im Aargau kam diese Privatisierung durch eine am Donnerstag publizierte Gesetzesänderung ans Licht. In der kantonalen Strassenverkehrsverordnung wurde Artikel 7a durch einen Absatz 2 ergänzt: «Die Kantonspolizei ist zuständig für die Anerkennung von ausserkantonalen Bewilligungen von Privaten für die Begleitung von Ausnahmetransporten.»

Zeitraubende Wechsel entfallen

Auf Nachfrage bestätigt Bernhard Graser, Sprecher der Aargauer Kantonspolizei, den Sachverhalt. Theoretisch sei dies im Aargau ab 1. Mai der Fall – praktisch aber müssten diese sogenannten Ausnahmetransportbegleiter erst noch ausgebildet werden. Damit zwischenzeitlich kein Engpass entsteht, wurde eine Übergangsfrist bis 2018 definiert, in der Polizei und Private parallel arbeiten.