Einwohnerrat Andreas Burgherr (EVP) entgegnete, so seien halt die Regeln – die Autoprüfung müsse man auch bestehen, wenn man fahren wolle. Er ist der Einzige, der an diesem Abend ein Votum gegen die Einbürgerung vorbringt. 19 andere Ratsmitglieder folgen kommentarlos der Empfehlung der Einbürgerungskommission. «Weil sie bisher immer gute Arbeit geleistet hat», heisst es.

«Mein ganzes Leben hier verbracht»

Und vielleicht auch, weil Funda Yilmaz eine gewisse Bestimmtheit an den Tag gelegt hat im Kampf um ihre Einbürgerung. Man hatte ihr geraten, das Gesuch zurückzuziehen, sie hat es nicht gemacht. Stattdessen schrieb sie jedem Einwohnerrat einen Brief, erklärte sich und bat um Wohlwollen. «Ich hoffte, sie würden sich umentscheiden. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht», sagt sie. Der Brief könnte kontraproduktiv gewesen sein, munkelt man in Buchs.

Die Debatte hat Funda Yilmaz im Ratssaal mitverfolgt. «Ein paar der Kommentare der Einwohnerräte haben mich glücklich gemacht – andere weniger.» Bei ihr waren ihre Familie und ihr Verlobter Nico. Halb Schweizer, halb Italiener. Dass sie keinen Türken heirate, sondern einen Schweizer, zeige doch auch, dass sie integriert sei, sagt die 25-Jährige. Sicher ist, dass die beiden nächstes Jahr Mann und Frau werden. Noch offen ist, ob Funda Yilmaz den Entscheid des Einwohnerrats akzeptiert oder anficht.