«Nur bei der SVP weiss man immer, welchen Hut die Kandidatinnen und Kandidaten anhaben: den mit dem Schweizerkreuz.» Das sagte der kantonale Wahlkampfleiter Werner Laube, nachdem der Parteitag in Rothrist am Mittwochabend die 16er-Liste für den Nationalrat bestimmt hatte. Nominiert wurden die Vertreter der Volkspartei, die mit sieben Sitzen die mit Abstand grösste Aargauer Delegation in Bundesbern stellt, ohne Diskussion und einstimmig.

Erst letzte Woche hatte Stamm definitiv seinen Verzicht auf eine Kandidatur auf der offiziellen SVP-Liste erklärt, dennoch hatten manche Mitglieder mit einem Antrag am Parteitag gerechnet, Stamm doch auf die Liste zu setzen. Auch die regionale Auswahl der Kandidaturen – gleich vier aus dem Bezirk Zofingen, keine aus dem Bezirk Brugg – gab im Vorfeld der Nomination zu reden.

Sieben Sitze – und ein Ständerat

Doch am Parteitag selber redeten nur die Kandidierenden, die sich jeweils kurz vorstellten und per Videoübertragung auf die Leinwand projiziert wurden. Keine einzige Frage kam von den Delegierten, auch als die Kandidaten den Saal verliessen, gab es keine Wortmeldungen. So dauerte es nur kurz, bis die 16 Nominierten im Gänsemarsch, mit Schweizerkreuz-Kappe und unter Applaus in den Saal zurückkehrten.