Schweizergarde 700'000 Franken für den Vatikan? Der Aargauer Parteien sind gespalten Die Kantonalparteien sind sich uneins, ob für die Schweizergarde gespendet werden soll. Die einen befürworten die Finanzierung, die anderen finden es unverständlich.

Brauchen eine zeitgemässe Unterkunft: Die Schweizergardisten im Vatikan. Katarzyna Artymiak

Die Schweizergarde im Vatikan soll eine neue Kaserne bekommen. Rund 50 Millionen Franken wird kosten. An der Finanzierung sollen sich auch die Kantone beteiligen. 50'000 Franken hat der Kanton Solothurn überwiesen. Gegen eine 400'000-Franken-Spende hat sich der katholisch geprägte Kanton Luzern entschieden, genauer gesagt das Stimmvolk. 71,5 Prozent der Luzernerinnen und Luzernern lehnten das ab.

Der Kanton Aargau will 700'000 Franken spenden. Und das ohne Volksentscheid, denn anders als in Luzern ist dafür kein Kredit notwendig. Das Geld kommt aus dem Swisslos-Fonds. Solange es nicht an politische oder religiöse Institutionen gespendet wird, habe der Kanton dazu die Vollmacht, hiess es.

Genau diese Frage spaltet allerdings die Parteienlandschaft im Aargau, wie das SRF Regionaljournal berichtet. Ist die Schweizergarde eine kulturhistorische oder eine religiöse Institution?

Die Marke Schweizergarde stehe für Verlässlichkeit und Ausdauer, sagt die SVP. Das seien Werte, die nicht nur für die Schweiz, sondern eben auch für den Aargau stehen würden. Auch die FDP unterstrich gegenüber dem SRF die Bedeutung dieser kulturhistorischen Institution und unterstützt ebenfalls die Entscheidung des Regierungsrats.

Links-Rechts Diskussion

«Mumpitz» sagten dagegen die Grünen. Wie auch die SP sehen sie laut SRF keinen Nutzen für den Aargau. Im Sinne einer Trennung von Staat und Religion, sei es sinnvoller Sport- oder Kulturprojekte aus dem Kanton zu unterstützen. Zudem habe der Vatikan ohnehin genug Geld.

Da ein Grossteil der Aargauer Bevölkerung gar nicht katholisch sei, schreibt die Juso in ihrer Mitteilung dazu, sei es zweifelhaft, ob eine Mehrheit diese Zahlung unterstützen würde.

Während die Bürgerlichen also eher dafür und Links-Grün dagegen ist, scheint der Graben in dieser Diskussion buchstäblich durch die Mitte zu gehen. Der Entscheid des Regierungsrats werde zwar unterstützt, teilt die Mitte laut SRF mit, innerhalb der Partei gebe es aber kaum eine einheitliche Meinung.

Der Kanton Aargau ist nächstes Jahr Gastkanton eines traditionellen Ereignisses im Vatikan. Am 6. Mai schwören dort jedes Jahr im Gedenken an die Plünderung Roms im Jahr 1527 die neuen Rekruten der Schweizergarde dem Papst die Treue. Die Kantonsregierung soll auch vor Ort sein. (phh)