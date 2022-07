Schweizer Armee Franziska Roths Ehemann ist zurück im Aargau mit neuer militärischer Aufgabe Sie hat dem Kanton Aargau den Rücken gekehrt nach ihrem abrupten Abgang als Regierungsrätin. Der Ehemann von Franziska Roth dagegen, Rolf André Siegenthaler, wird aufgrund seiner Beförderung in der Armee wieder vermehrt in der Region sein.

Alt Regierungsrätin Franziska Roth mit Ehemann Rolf André Siegenthaler, neuer Chef der Logistikbasis der Armee. AZ

Der Bundesrat hat Rolf André Siegenthaler zum neuen Chef Logistikbasis der Armee ernannt. Siegenthaler ist im Aargau kein Unbekannter: Er arbeitete jahrelang als Instruktor und Kommandant in Brugg und Bremgarten und heiratete 2016 alt Regierungsrätin Franziska Roth.

Siegenthaler übernimmt den Posten des Logistik-Chefs in der Schweizer Armee am 1. Oktober vom Nidwaldner Thomas Kaiser. Dies teilt das Verteidigungsdepartement mit. Der 59-Jährige wirkte in den 1990er- und 2000er-Jahren im Aargau.

Erst als Instruktor, später als Kommandant der Genieschule in Brugg und des Waffenplatzes Bremgarten. 2016 heiratete er Franziska Roth, kurz bevor diese zur Aargauer Regierungsrätin gewählt wurde. Siegenthaler galt zwischenzeitlich als Kandidat für die Nachfolge von Armeechef André Blattmann.

Auch Siegenthaler selbst war lange politisch aktiv: Neben seiner militärberuflichen Karriere wirkte der Zürcher im dortigen Gemeinde- und Kantonsrat. 2002 kandidierte er für die Stadtzürcher SVP als Stadtpräsident. In seiner neuen Aufgabe als Logistik-Chef der Armee wird Siegenthaler im Rang eines Divisionärs verantwortlich sein für 3000 Mitarbeitende und 12 000 Milizangehörige.

Die Logistikbasis stellt in erster Linie sämtliches Armee-Material bereit, darunter Kleidung, Waffen, Fahrzeugpark, Technik und alle damit verbundenen Infrastrukturen für sämtliche Truppen der Schweizer Armee.

Die zentrale Basis dafür liegt ebenfalls im Aargau: Das Armeelogistikcenter Othmarsingen mit Aussenstellen in Bremgarten und Brugg. In ihrer Amtszeit als Vorsteherin des Departementes Gesundheit und Soziales (2017-2019) war Siegenthalers Gattin Franziska Roth selber für die Belange des Militärs zuständig.

Für Gesprächsstoff sorgte das Paar Roth/Siegenthaler diesbezüglich, als die Regierungsrätin 2018 zusammen mit ihrem Mann einen Offiziersball in Wien besuchte und einer Regierungsratsklausur vorzog. Als «Affront und inakzeptabel» nannte das der damalige SVP-Fraktionschef und spätere Nachfolger von Franziska Roth, Jean-Pierre Gallati. (az)