Schulpflegepräsident Roger Lussi versteht die Aufregung nicht. «Das ist an den Haaren herbeigezogen», sagt er im Beitrag von Tele M1. Es gebe kein Verbot. Er verstehe nicht, weshalb sich Eltern nicht an die zuständige Schulbehörde gewandt hätten, sondern an die Politik. Vielleicht, weil Andreas Glarner das Thema innert Kürze zum nationalen Geschwätz machte. Gegenüber Tele M1 sagte er zumindest, das Thema sei «national zu klären». In welcher Form, wisse er noch nicht. Er denkt laut über ein Cervelat-Fest nach. Das käme den Steuerzahler immerhin günstiger als eine Cervelat-Initiative. (nla)