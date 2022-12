Schutzmassnahmen Aarauer Pflegeheime setzen auf das Zertifikat – ohne gesetzliche Grundlage Der Bundesrat hat die Zertifikatspflicht aufgehoben. Weil eine kantonale Rechtsgrundlage fehlt, dürfen im Aargau nur noch privatrechtliche Institutionen ein Zertifikat verlangen. Trotzdem haben zu den beiden öffentlich-rechtlichen Pflegeheimen in Aarau weiterhin nur geimpfte, genesene und getestete Personen Zutritt.

Besucherinnen und Besucher im Pflegeheim Golatti in Aarau müssen nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. Baranzini/Bigler (Montage AZ)

Das Zertifikat ist Geschichte. Seit Donnerstag gibt es keine Einschränkungen mehr für Personen, die nicht gegen Covid-19 geimpft sind. Doch es gibt Ausnahmen. Restaurants, Clubs oder Theater zum Beispiel dürfen den Zugang weiterhin auf Personen mit einem Covid-Zertifikat beschränken, wenn es dem Schutz der Gesundheit der anwesenden Personen dient. Im Aargau verlangen die Kantonsspitäler Aarau und Baden, die Hirslanden Klinik Aarau und das Spital Zofingen von Besucherinnen und Besuchern einen Nachweis, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind.

Komplizierter wird es, wenn eine öffentlich-rechtliche Einrichtung die Zertifikatspflicht einführen will. Dafür braucht es laut Bundesamt für Gesundheit eine Rechtsgrundlage im kantonalen Recht, welche die Verwendung des Zertifikats und die datenschutzrechtlichen Vorgaben regelt.

Kanton sieht keinen Handlungsbedarf

Im Aargau gibt es keine solche Rechtsgrundlage. Das Gesundheitsdepartement teilt auf Anfrage mit, zurzeit bestehe diesbezüglich kein Handlungsbedarf. Die Spitäler könnten unter den aktuellen Rahmenbedingungen eine Zugangsbeschränkung einführen respektive aufrechterhalten. Die Ausgangslage werde mit Blick auf die Beendigung der besonderen Lage durch den Bund erneut überprüft.

Das Pflegeheim Golatti ist eines von zwei städtischen Pflegeheimen in Aarau. Daniel Vizentini

Für die Aargauer Spitäler ist die fehlende Rechtsgrundlage kein Problem. Es gibt aber einige andere öffentlich-rechtliche Gesundheitseinrichtungen im Kanton. Die Rehaklinik Bellikon als Unternehmen der Unfallversicherung Suva beispielsweise oder Pflegeheime des öffentlichen Rechts. «Sie bedürften für eine Zugangsbeschränkung eine gesetzliche Grundlage», so das Gesundheitsdepartement.

Aarauer Pflegeheime verlangen Zertifikat

In Aarau gibt es zwei städtische Pflegeheime – Herosé und Golatti. Auf der Website der Stadt sind die aktuellen Besuchsregeln aufgeschaltet. Zutritt haben demnach nur Besucherinnen und Besucher mit einem gültigen Covid-Zertifikat –, obwohl es dafür keine Rechtsgrundlage gibt. Ausgenommen von der 3G-Regel sind Personen unter 16 Jahren.

Stadträtin Angelica Cavegn Leitner teilt auf Anfrage mit, man hätte eine schrittweise Aufhebung der Massnahmen inklusive Zertifikatsregel als hilfreich erachtet. «Aktuell sind wir mit den Massnahmen und Anpassungen in unseren beiden Heimen vorsichtig.» Gewisse Lockerungen würden per 1. März festgelegt. Dieses Vorgehen werde von den Bewohnerinnen und Bewohnern, deren Angehörigen und dem Stadtrat mitgetragen.

In Zofingen gibt es ebenfalls öffentlich-rechtliche Pflegeheime. Die Stadt ist Trägerin des Seniorenzentrums mit den beiden Häusern Brunnenhof und Tanner. Anders als in Aarau gilt in den Zofinger Pflegeheimen seit dem Bundesratsentscheid keine Zertifikatspflicht mehr. Auch die Reha-Klinik Bellikon verzichtet auf das Zertifikat.