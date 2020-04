Schutzmasken für Gewerbe: Kanton hat bereits 50'000 Stück verteilt

Seit Freitag Morgen gibt der Kanton in Baden, Frick, Kölliken und Wohlen gratis Schutzmasken an Betriebe ab, die ab kommenden Montag wieder geöffnet haben dürfen. Im Aargau sind das 5500 Betriebe. Die Rede ist dabei von Coiffeurgeschäften, Massage- und Kosmetikstudios, Solarien, Tattoo-Studios, Baumärkten, Autowaschanlagen, Gartencentern, Blumenläden sowie Gärtnereien.

Weil es gerade in den erstgenannten Betrieben unmöglich ist, den wegen des Coronavirus nötigen Zwei-Meter-Abstand einzuhalten, hat sich der Kanton Aargau entschieden, diesen Betrieben 200'000 Hygienemasken gratis und unbürokratisch zur Verfügung zu stellen. Vom Angebot wurde schon rege Gebrauch gemacht. So wurden bereits knapp 50'000 Masken bezogen; interessanterweise in Wohlen mit knapp 20'000 Masken am meisten, während es in Baden mit etwa 5000 Masken deutlich am wenigsten waren. Von Samstag bis und mit Montag können die Masken von jeweils 8 bis 18 Uhr bezogen werden.

Masken nur bei nahem Kundenkontakt sinnvoll

Jede betroffene Firma ist einmal zum Bezug berechtigt. Pro Arbeitsplatz werden 12 Masken ausgehändigt. Coiffeurgeschäfte erhalten zudem pro Angestellten 144 Masken, die den Kundinnen und Kunden ausgehändigt werden sollen.

Kantonsärztin Yvonne Hummel präzisierte an der Medienkonferenz in Baden: «Die Maske ist dann sinnvoll, wenn ein naher Kundenkontakt üblich ist und die Zwei-Meter-Abstandsregel nicht eingehalten werden kann, zum Beispiel beim Coiffeur.» Im Gegensatz dazu seien Schutzmasken bei unbedienten Einrichtungen und Angeboten wie Autowaschanlagen oder Blumenfeldern nicht sinnvoll. Und Dieter Wicki, Chef der kantonalen Task Force Coronavirus, ergänzte: «Die betroffenen Unternehmen sollen in der kurzen Vorbereitungszeit ihren Bedarf für zwei Wochen rasch und unkompliziert decken können.»