«Schulpflege ist nicht mehr notwendig»: Aargauer Komitee macht sich für «effiziente Schulführung» stark

Vor 14 Jahren seien die professionellen Schulleitungen eingeführt worden, die heute alle operativen Tätigkeiten wahrnehmen würden, sagte SP-Gossrat Thomas Leitch am Mittwoch vor den Medien in Aarau. Der Schulpflege verblieben strategische Aufgaben, die genauso gut vom Gemeinderat übernommen werden könnten.

Die Schulpflege sei nicht mehr notwendig. Daher solle man nicht an überholten Strukturen festhalten. FDP-Grossrätin Sabina Feiermuth hielt fest, die Abschaffung der vom Volk gewählten Schulpflegen führe nicht zu einem Demokratieabbbau.

Die Schulpflegen würden zu einem grossen Teil in stiller Wahl besetzt, weil sich immer weniger Interessierte für das Amt zur Verfügung stellten. Im Gegenzug müssten die Gemeinderäte vom Volk gewählt werden. Auch künftig werde das Volk die erste Beschwerdeinstanz in Schulfragen, also den Schulrat des Bezirks, wählen.