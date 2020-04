Schulen und Corona: SP und FDP fordern Leitlinien vom Kanton

Die Frühlingsferien sind zu Ende, morgen Montag beginnt die Schule wieder. Die Schülerinnen und Schüler werden bis am 8. Mai aus der Ferne unterrichtet, am 11. Mai sollen die Schulen wieder öffnen, das hat der Bundesrat letzte Woche beschlossen. Während also jetzt klar wird, ob der vorbereitete Fernunterricht den Ansprüchen genügt, muss bereits die Wiedereröffnung der Schule vorbereitet werden. Vorgaben des Bundes dazu sind erst am 29. April zu erwarten, umsetzen muss diese aber der Kanton, ebenso wie die weiteren Rahmenbedingungen setzen. Das Bildungsdepartement (BKS) soll dies baldmöglichst in Angriff nehmen, wird jetzt gefordert.

Schon Anfang April ist die FDP Aargau mit einem Brief an den Regierungsrat gelangt und verlangte einheitliche Lösungen und Konzepte für die Schule in der Coronazeit (die AZ berichtete). Jetzt äussert sich auch die SP. Im Zusammenhang mit der Ankündigung des Bundesrats, die Schulen wieder zu öffnen, fordert sie weitere Klärungen von Seiten des Kantons, wie die Partei in einer Mitteilung schreibt. «Das BKS muss jetzt ein Konzept erarbeiten, wie es nach dem Fernunterricht weitergeht, ansonsten ist zu befürchten, dass die Schulen nicht genügend darauf vorbereitet sind», sagt SP-Präsidentin Gabriela Suter auf Anfrage.

Umgang mit Risikogruppen an Schulen klären

Als eine der grössten Herausforderungen nennt die SP den Schutz für Risikogruppen. Sie fragt, wie Stellvertretungen für Lehrpersonen aus Risikogruppen gelöst werden sollen und wie Schüler weiter unterrichtet werden, die selber dazu gehören, oder deren Geschwister oder Eltern in einer Risikogruppe sind. Zudem müssten die Schulen frühzeitig wissen, welche Regeln für die Unterrichtsgestaltung gelten werden, ob etwa Halbtagesunterricht stattfinde. «Da braucht es klare Vorgaben, sowohl für die Regelschulen als auch für die Sonderschulen, wo noch einmal andere Bedingungen zu beachten sind», sagt Gabriela Suter, denn: «Es darf nicht sein, dass der Kanton es den Gemeinden oder gar den Schulen überlässt, wie mit den Risikogruppen umgegangen wird und jede Schule dafür eine eigene Regelung erlässt.»