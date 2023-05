Schulen im Aargau Die Aargauer Schulen wachsen – über 2000 Schüler mehr als im Vorjahr Im Aargau haben im letzten Jahr über 84'000 Kinder die Volksschule besucht. An der Real waren die Fremdsprachigen in der Mehrheit, das Gymnasium besuchen mehr Mädchen als Buben. Das und mehr zeigt die kantonale Bildungsstatistik.

Das Schuljahr 2022/2023 neigt sich langsam dem Ende zu. Wie immer Mitte Mai, hat der Kanton am Mittwoch die dazugehörenden Bildungsstatistiken veröffentlicht. Der Trend setzt sich demnach fort, die Schülerzahlen steigen weiter an. Im September 2022 besuchten insgesamt 84'244 Schülerinnen und Schüler die Aargauer Volksschule. Vor zehn Jahren waren es 11'743 weniger.

81’290 Schülerinnen und Schüler waren im letzten September an der öffentlichen Schule. Das sind über 2000 mehr als im Vorjahr und über 4000 mehr als 2020. 1855 Jugendliche wurden an einer Sonderschule unterrichtet, 1099 an einer privat geführten Volksschule (1,3 Prozent). Dieser Prozentsatz habe sich in den letzten zehn Jahren nicht verändert, wie das Departement Finanzen und Ressourcen am Mittwoch in einer Medienmitteilung schreibt.

Mehr an der Kanti, weniger in der Berufslehre

An den Mittelschulen wurden in diesem Schuljahr 5889 Personen unterrichtet, rund 150 mehr als im Vorjahr. Dafür machen weniger eine Lehre, eine Berufsfachschule besuchten 16'555 Schülerinnen und Schüler und damit 461 weniger als 2021 (-2,7 Prozent). Auffällig dabei ist, dass die Anzahl Lernender in den Gesundheitsberufen zugenommen hat.

Lange Zeit habe die kaufmännische Lehre im Aargau mit Abstand am meisten junge Leute ausgebildet, heisst es zur kantonalen Statistik. Bei den Männern liegt sie zwar noch immer klar an erster Stelle, bei den Frauen sind die Gesundheitsberufe inzwischen aber fast gleich beliebt wie die kaufmännischen Lehre.

Nach wie vor macht die Mehrheit nach Abschluss der Volksschule eine Berufslehre, knapp zehn Prozent strebt eine Berufsmatur an. Die Zahl der Gymnasiastinnen und Gymnasiasten steigt allerdings in den letzten vier Jahren, nach einer stabilen Phase, wieder an. Der Frauenanteil an den Gymnasien im Aargau liegt dabei bei rund 60 Prozent.

Männer machen häufiger eine Berufslehre als Frauen, sie sind mit gut 57 Prozent in der Mehrheit und bevorzugen die gewerblichen Berufe. Rund 77 Prozent der Lehrlinge im Aargau sind Schweizerin oder Schweizer.

Fremdsprachige stellen Mehrheit in Realschule

An den Bezirks- und Sekundarschulen sind die Fremdsprachigen in der Minderheit, die Realschule besuchen etwas mehr fremd- als deutschsprachige Schülerinnen und Schüler. In der Realschule sind zudem die Buben in der Mehrheit, an der Bezirksschule die Mädchen.

Die meisten Aargauer Kinder (86,6 Prozent) sind beim Eintritt in den Kindergarten im regulären Alter, was vier oder fünf Jahre ist. Die restlichen sind älter. Vorzeitige Eintritte kommen seit der Vorverschiebung des Einschulungszeitpunkts (Schuljahr 2018/19) kaum noch vor. Von den Buben treten aber 15,7 Prozent später in den Kindergarten ein, sie sind damit tendenziell älter als die Mädchen. Von diesen werden 10,4 Prozent später eingeschult. Deutschsprachige Kinder werden zudem häufiger verspätet eingeschult als fremdsprachige (14,5 Prozent, respektive 11,2 Prozent).

Anzahl Vollzeitstellen für Lehrpersonen hat zugenommen

Unterrichtet werden die Aargauer Kinder von insgesamt 9483 Lehrerinnen und Lehrer. Trotz akutem Lehrermangel entspricht das einer Zunahme um gut zehn Prozent seit 2015. Gegenüber dem Vorjahr unterrichten 369 Lehrpersonen mehr an den Aargauer Schulen.

Sie besetzen insgesamt 5994 Vollzeitstellen. Seit dem Jahr 2015 hat die Anzahl Vollzeitstellen an der Aargauer Volksschule um 10,7 Prozent zugenommen.

Kindergartenlehrer gibt es kaum, 98,5 Prozent der Lehrpersonen am Kindergarten sind Frauen. An der Primarschule ist der Anteil mit 76,2 Prozent ebenfalls sehr hoch, an Mittel- und Berufsfachschulen sind die Männer knapp in der Mehrheit. Der durchschnittliche Beschäftigungsgrad der Lehrpersonen ist mit 66,5 Prozent an der Primarschule und der Sekundarstufe 1 am grössten. Kindergarten- und Mittelschullehrpersonen arbeiten knapp 63 Prozent, an Berufsfachschulen sind Lehrpersonen im Schnitt zu 47,6 Prozent beschäftigt.

Die Hälfte der teilzeitarbeitenden Frauen im Lehrberuf ist 45 Jahre alt oder jünger. Die Hälfte der Frauen mit einem Vollzeitpensum ist unter 37 Jahre alt. Bei den Männern ist die Verteilung des Beschäftigungsgrads ausgeglichener - nur knapp 20 Prozent arbeitet weniger als 50 Stellenprozent.