Der Anstoss war von Schülerinnen und Schülern erfolgt. Sie verlangten in einer Petition die Abschaffung der Klausel, die vorschreibt, dass für einen Übertritt an die Mittelschule genügende Noten in Deutsch und Mathematik zwingend sind (die AZ berichtete).

Die Kommission Bildung, Kultur und Sport (BKS) nahm das Anliegen der Schülerinnen und Schüler teilweise auf. Sie möchte zwar an der Klausel für den Übertritt an die Gymnasien festhalten. Die Kommission ist aber der Meinung, dass die Abschaffung der Vorgabe einer genügenden Note in Deutsch und Mathematik für den Übertritt an Handelsmittelschule (HMS), Fachmittelschule (FMS), Informatikmittelschule (IMS) oder Berufsmittelschule (BMS) zumindest überprüft werden soll.

Dies in Fällen, in denen der geforderte Notendurchschnitt von 4,4 in der Bezirksschule und 5,3 in der Sekundarschule insgesamt erreicht wird. Ein entsprechendes Postulat hat die Kommission BKS am 26. September bei der Regierung eingereicht.

Voraussetzung für ein Studium

Doch der Regierungsrat lehnt das Postulat der Kommission ab. Die auf das Schuljahr 2016/17 eingeführte Mindestanforderung in den Fächern Deutsch und Mathematik sei breit abgestützt und verfolge eine klare Zielsetzung, erklärt der Regierungsrat. Er hält fest, das Geschäft sei während dreier Jahre von einer Fachgruppe erarbeitet worden. Praktisch sämtliche schulischen Gremien waren daran beteiligt. Die freiwillige Anhörung brachte eine sehr hohe Zustimmung.

Einerseits handle es sich bei den geltenden Mindestanforderungen um eine Massnahme, mit der das bisherige Leistungsniveau angehender Mittelschülerinnen und Mittelschüler erhalten werden könne. Erste Erfahrungen zeigen laut Regierungsrat, dass die Übertrittsbedingungen nach Abschaffung der Abschlussprüfung an der Bezirksschule insgesamt nicht erschwert wurden. Es treten heute immer noch etwa gleich viele Schülerinnen und Schüler an eine Mittel- oder Berufsmittelschule über wie vor der Anpassung des Übertrittsverfahrens auf das Schuljahr 2016/17.

Andererseits soll die Regelung mit der Mindestanforderung auch dem Stellenwert gerecht werden, den die Fächer Deutsch und Mathematik in der heutigen Gesellschaft besitzen. Deshalb sollen angehende Mittelschüler, auch im Hinblick auf die für ein Studium erforderlichen Kompetenzen, in diesen beiden Fächern mindestens genügende Leistungen erbringen, findet der Regierungsrat.

Die Effekte dieser Massnahme würden sich erst im Laufe der nächsten Jahre zeigen. Deshalb wäre ein Abrücken von der gültigen Regelung zum jetzigen Zeitpunkt verfrüht und nicht zielführend, argumentiert der Regierungsrat. Er versichert jedoch, man werde die Übertrittsquoten wie auch die Leistungen der Mittelschülerinnen und Mittelschüler im Verlauf der nächsten Jahre weiter beobachten.