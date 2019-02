Noch zwei Wochen Schule, dann konnte ein neues Leben beginnen. Der 16-Jährige hatte sich in der Vergangenheit bestens geschlagen, die Abschlussnote von 5,1 an der Bezirksschule Wohlen ist ein klarer Beleg dafür. Doch zum Jubeln war ihm und seinen Eltern im Sommer 2018 dennoch nicht zumute. «Wir hatten mit der Bez Wohlen und den Lehrkräften dort stets ein sehr gutes Verhältnis, es ist eine wirklich gute Schule», sagten die Eltern am Bezirksgericht Bremgarten, wo sie von Gerichtspräsident Lukas Trost zu jenem Vorfall befragt wurden, der das bisher gute Einvernehmen nachhaltig trübte.

Es ging um eine Projektwoche. Angesagt war vorab ein fröhlicher Tag im Alpamare. Das hätte dem Schüler noch durchaus gepasst. Was folgte, fand er weniger lustig. Geplant waren ein Besuch der UMA-Schule (unbegleitete minderjährige Asylsuchende) in Aarau, am darauffolgenden Tag dessen Aufarbeitung sowie am dritten Tag der Gegenbesuch der jungen Asylsuchenden in Wohlen.

Laut der Eltern hatte ihr Sohn negative Erfahrungen mit Asylbewerbern gemacht und deshalb den tieferen Sinn einer Beschäftigung mit diesem Thema ganz und gar nicht eingesehen. Eine politische Komponente wiesen die Eltern von sich: «Es ging auch darum, dass andere Klassen attraktivere Projektwochen durchführten. Eine Klasse reiste nach Genf, eine machte einen Hilfseinsatz bei einem Bergbauern. Da hat sich unser Sohn benachteiligt gefühlt.»