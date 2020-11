Schüler fordern wegen der Gesundheit den Fernunterricht an der Kanti – doch der Kanton lehnt ab

«Wir wollen in den Fernunterricht.» Das fordert eine Mittelstufenschülerin in einer anonymen Petition. Sie verlangt, dass alle Schulen der Sekundarstufe II im Aargau per sofort und bis Weihnachten geschlossen werden. Sie schreibt:

So würden Schüler, Lehrerinnen und deren Angehörige, die einer Risikogruppe angehören, Stresssituation ausgesetzt. Bildung sei zwar wichtig, doch die Gesundheit gehe vor, so die Argumentation. 3100 Personen haben die Petition bisher unterzeichnet.

Werden Kanti- und Berufsschüler also bald nach Hause geschickt? Nein, findet der Kanton. «Eine Überarbeitung der geltenden Weisungen ist zurzeit nicht geplant», schreibt Simone Strub, Kommunikationsverantwortliche beim Departement für Bildung, Kultur und Sport auf Anfrage. Die Petition zeige nur eine Sicht auf die Situation. Es gebe viele Schüler, die froh über den Präsenzunterricht seien. Ihnen sei es während des Fernunterrichts im Frühling schwergefallen, die Motivation zum Lernen hochzuhalten und den Stoff gemäss Lehrplan zu erarbeiten. Ausserdem: «Die Einsamkeit im Fernunterricht ist für viele Jugendliche belastend», so Strub.

Maskenpflicht und temporärer Fernunterricht

An den Aargauer Mittelschulen gilt in den Innen- wie auch Aussenbereichen eine Maskenpflicht. Für Lehrer wie auch Schülerinnen. Erst wenn sich die Schüler im Klassenzimmer oder der Mensa hingesetzt haben, dürfen sie die Maske ausziehen. Die Schulen haben ausserdem die Möglichkeit, einzelne Klassen befristet in den Fernunterricht zu versetzen. Dies zum Beispiel dann, wenn sich Lehrerinnen oder mehrere Schüler in Quarantäne befinden. So soll trotzdem weiter unterrichtet werden können.

In Schulen kommt es zu vergleichsweise wenigen Ansteckungen. 87 wurden seit dem Mai in Aargauer Schulen nachgewiesen, bei insgesamt 6000 Ansteckungen. Und in dieser Statistik sind alle Schulen, also auch die Volksschule, mit einberechnet. Nicht nur im Aargau fordern Schüler, in den Fernunterricht zu wechseln. In St. Gallen wurde eine identische Petition lanciert. Aber auch dort blieb sie, bis jetzt, folgenlos.