Schreibwettbewerb Die besten Geschichten von Kindern: Roboter und Gurken als neue Nachbarn Am Mittwoch wurden die Gewinner des Schreibwettbewerbs des Literaturhauses Aargau für Kinder gefeiert. Die grosse Kissenschlacht blieb leider aus.

Preisverleihung des Schreibwettbewerbs «Kissenschlacht» bei Pfister in Suhr – insgesamt 300 Kinder hatten teilgenommen Valentin Hehli / ARG

Auch in den Kleinen stecken grosse Literaten. Bereits zum achten Mal hat das Aargauer Literaturhaus seinen «Kissenschlacht»-Schreibwettbewerb ausgerufen. Über 300 Schulkinder aus dem Kanton haben mitgemacht und ihre Texte zum Thema «Die neuen Nachbarn kommen» eingereicht.

Die Ideen waren lustig, clever und vor allem vielfältig: Da verteidigte der Eifelturm den benachbarten Kiosk vor Einbrechern, da sprangen Wikinger durch die Zeit oder neue Grossmütter wurden gefunden. Die Geschichten kamen mal bunt bebildert, mal sorgfältig von Hand geschrieben – oder sogar auf der Schreibmaschine getippt – bei der Jury an.

Bei den jüngsten gewinnt die sieben-jährige Murielle aus Dürrenäsch, die nebenan eine Gurke, eine Tomate, eine Colaflasche und ein Eis einziehen lässt. In der Kategorie der 3. und 4. Klasse gewinnt die neun-jährige Zoe aus Seon, deren schrulliger Nachbar einen Stuhl-Baum pflanzt. Und bei der elf-jährigen Liliane, Gewinnerin in der Kategorie der 5. und 6. Klasse, bricht ein Roboter ein.

Die Kissenschlacht musste leider aussetzen

Der Titel des Wettbewerbs verspricht es: Eigentlich hätten die Gewinner mit allen anderen Teilnehmern ihre Geschichten mit einer grossen Kissenschlacht bei Pfister in Suhr feiern sollen. Doch bereits zum zweiten Mal machte die Corona-Pandemie dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Stattdessen wurde am Mittwoch in kleinerem Rahmen mit den neun Preisträgerinnen und Preisträgern sowie ihren Familien gefeiert.

Wenn auch mit der Kissenschlacht auch die Lesung ausfiel, müssen die Gewinnergeschichten trotzdem nicht auf ihr Publikum verzichten. Der Schauspieler und Sprecher Jens Wachholz hat die drei erstprämierten Texte eingelesen, die es nun auf der Literaturhaus-Webseite zum Nachhören gibt.

Gewinnerinnen Kategorie 1./2. Klasse: 1. Murielle Werder, 2. Leopold Kindt, 3. Lou Baumann Gewinnerinnen und Gewinner Kategorie 3./4. Klasse: 1. Zoe Rohr, 2. Clara Eiselt, 3. Wiktoria Karkoszka Gewinnerinnen und Gewinner Kategorie 5./6. Klasse: 1. Liliane Wuillemin, 2. Jana Stepanek, 3. Jahel Gähler