«Schon wieder wird eine Krise auf Buckel der kleinen Leute gelöst» – Aargauer 1.-Mai-Ansprachen im Video

Die SP-Grossrätin und VPOD-Präsidentin Lelia Hunziker kritisierte in ihrer Videobotschaft fest, dass der Staat in den letzten Jahren systematisch geschwächt und kaputtgespart wurde. So seien beispielsweise Lager aufgelöst worden, Steuern wurden gesenkt und Spitäler privatisiert. «Die Sozialhilfe wurde bis zum Geht-nicht-mehr amputiert», so Hunziker. «Die Angestellten in der Bildung und im Sozial- und Gesundheitswesen wurden ausgepresst wie Zitronen.» Dann aber sei der Virus gekommen und diese seien plötzlich die «Helden der Arbeit».

Irène Kälin mahnte aber auch: «Ein Danke allein genügt nicht.» Daher kämpfe sie für faire und bessere Löhne in den Berufen, deren Systemrelevanz sich nun in der Krise zeige.

Dennoch sei gerade heute der Tag der Arbeitnehmenden. Diese hätten in den letzten Wochen unglaubliches geleistet, so Kälin. Sie danke allen, die in diesen Tagen die Grundversorgung sicherstellen. «Wegen euch kann die Gesellschaft weiter funktionieren.»

«Normalerweise wären wir heute auf der Strasse, an Demos und Kundgebungen», sagte Irène Kälin , Präsidentin ArbeitAargau, Nationalrätin Grüne in ihrem Video. Aber heute gebe es keine Normalität.

«Sie leben in der Hölle»

Mia Jenni, Geschäftsleitungsmitglied Juso Schweiz und SP-Einwohnerrätin in Obersiggenthal, kritisierte in ihrer Ansprache zunächst die Schweizer Medienlandschaft. So würde es dort heissen, dass nun der Moment gekommen sei, der alles ändern könnte, und endlich klar sei was Solidarität und Nächstenliebe bedeute. Diese Aussagen seien laut Jenni wichtig und zutiefst «arrogant».

Von dieser «Pseudo-Balkon-Klatsch-Solidarität» habe aber niemand etwas, so Jenni, am wenigsten die Geflüchteten in Griechenland. «Sie leben in der Hölle und sie leben in Europa.»

Jenni warnte, die bisherigen Krisen seien nur ein «zahmes Vorspiel» für die Herausforderungen, die mit der Klimakatastrophe noch kämen. Diese Krise mache aber sichtbar, was die Linke schon lang wisse: «Eine Wirtschaft und eine Gesellschaft, die sich nach Profit und nicht nach den Bedürfnissen der Menschen richtet, beutet nur aus.»