Schöne Überraschung: 4025 Spitzbuebe für Aargauer Seniorinnen und Senioren

325 Kilogramm Teig haben Bäckermeister Hans Peter Walter, seine Mitarbeiter und weitere Helfer in den letzten zwei Wochen verarbeitet. Insgesamt 4025 Spitzbuebe holten sie aus den heissen Öfen der Backstube der «Stiftung Schloss Biberstein».

Verteilt wurde das mit Gonfi gefüllte Gebäck an Seniorinnen und Senioren in 126 Aargauer Gemeinden. Die Bestellung stammte von Pro Senectute Aargau, wie es in einer Mitteilung heisst. Sibylle Werthmüller erklärt: