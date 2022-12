Schöftland/Stein Polizei nimmt mutmassliche Diebe fest und mahnt zu Vorsicht mit Geld und Wertsachen in Autos In Schöftland und Stein fielen am Sonntagabend je zwei Männer auf, die sich an parkierten Autos zu schaffen machten. Die Polizei nahm vier Asylbewerber aus Algerien und Marokko vorläufig fest.

Ein Bewohner eines Einfamilienhauses in Schöftland bemerkte am Sonntag gegen Mitternacht, wie sich zwei Unbekannte an den im Carport abgestellten Autos zu schaffen machten, schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung. Der Anwohner verständigte sogleich die Polizei, die mit mehreren Patrouillen die Fahndung aufnahm.

Wenig später sichtete sie in der Nähe zwei Männer, die der gemeldeten Beschreibung entsprachen. Es handelte sich gemäss Mitteilung um einen 23-jährigen Algerier und einen 27-jährigen Marokkaner - beides Asylbewerber. Die Kantonspolizei Aargau nahm die beiden Verdächtigen für weitere Ermittlungen fest.

Bereits in der Nacht zuvor hatte die Polizei in Stein zwei algerische Asylbewerber im Alter von 26 und 29 Jahren festgenommen. Auch sie waren dabei ertappt worden, wie sie in einem Wohnquartier versucht hatten, die Türen parkierter Autos zu öffnen.

Nächtliche Autoaufbrüche und Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen sind gemäss Kantonspolizei Aargau seit einiger Zeit ein verbreitetes Phänomen. Sie mahnt daher, keinesfalls Geld oder Wertsachen in parkierten Autos zu belassen. (fan)

