Schnellfahrer Rasantes Wochenende auf den Aargauer Strassen: Drei Personen geben Ausweis sofort ab Über das Wochenende konnten im Kanton Aargau acht Schnellfahrer angehalten werden. Drei davon mussten ihren Führerausweis auf der Stelle abgeben.

Die Kantonspolizei Aargau nahm am Wochenende mit dem Lasermessgerät gleich mehrere Schnellfahrer ins Visier. Den Auftakt machte ein Autofahrer am Freitag ausserorts in Küttigen. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt im Bereich der Kontrollstelle 80 km/h. Der besagte Autofahrer war mit 135 km/h unterwegs. Den Ausweis war er auf der Stelle los.

Bei einer erneuten Geschwindigkeitskontrolle in Küttigen erwischte die Kapo am Samstag gleich zwei Schnellfahrer: Beide waren mit einer Geschwindigkeit von je 115 km/h unterwegs.

Die Kapo AG bei der Geschwindigkeitskontrolle. Symbolbild: Alois Felber

Eine weitere Kontrolle wurde innerorts in Oftringen auf der Aeusseren Luzernerstrasse durchgeführt. Dabei konnten zwei Autolenker mit einer Geschwindigkeit von 81 km/h und 78 km/h, bei erlaubten 50 km/h, gemessen werden. Auch diese beiden Lenker wurden umgehend bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

Auch am Sonntag erfasste das Lasermessgerät der Kapo hohe Geschwindigkeiten auf den Aargauer Strassen. Zwischen Moosleerau und Triengen ist eine maximale Geschwindigkeit von 80 km/h erlaubt. Bei zwei ausländischen Motorradlenkern wurden eine Geschwindigkeit von 139 km/h und 124 km/h gemessen. Bei beiden Lenkern wurde der ausländische Führerausweis aberkannt.

Ein weiterer Motorradlenker war mit einer Geschwindigkeit von 115 km/h unterwegs. Dieser konnte weiterfahren, muss jedoch mit einem späteren Ausweisentzug rechnen. Die Kapo AG erstattete gegen alle Schnellfahrer Anzeige. (cam)

Die aktuellen Polizeibilder: