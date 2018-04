Am Mittwoch sind die Beamten der Regionalpolizei Wettingen-Limmattal noch vor der Ambulanz am Einsatzort. Um 17.58 Uhr hatte die kantonale Notrufzentrale die Meldung erhalten, dass eine Frau an der Bahnhofstrasse in Spreitenbach nicht ansprechbar ist. "Es handelte sich zwar um eine rein medizinische Angelegenheit", sagt Bernhard Graser, Sprecher der Kantonspolizei.

Weil sich eine Patrouille der Regionalpolizei in der Nähe befand, wurde aber auch sie, nebst der Ambulanz, aufgeboten. "Die Polizisten haben die Frau so weit möglich betreut, bis die Rettungssanitäter übernahmen." Die Frau wurde von einem Helikopter in ein Spital geflogen.

Dass Polizisten vor den Rettungssanitätern am Einsatzort sind, kommt seit der Einführung der kantonalen Notrufzentrale in Aarau vermehrt vor. Und das hat positive Folgen: "Angehörige der Kantonspolizei Aargau sowie der Regionalpolizeien haben schon einige Personen reanimiert", sagt Graser. "Das kommt recht häufig vor."