In Kombination mit rutschigem Terrain sorgen vor allem starke Gefälle für blockierte Strassen. Ein AZ-Leser berichtet, dass im Höhtal und in Ennetbaden heute Morgen Autos nur mit Mühe bremsen konnten und mitunter quer auf der Strasse standen. Folglich gebe es Rückstau bis ins Surbtal und ins Wehntal. Mehr zum Schneechaos in der Region Baden lesen Sie hier.

Der Schneefall in der Nacht auf Donnerstag hat in der ganzen Schweiz für grosse Verkehrsprobleme gesorgt. Verspätungen im Bahnverkehr, Chaos am Flughafen Genf, prekäre Verhältnisse auf den Strassen waren die Folge. Überraschend ist für die Meteorologen die Intensität der Niederschläge. Lesen Sie hier mehr dazu.