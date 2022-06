Schlussfeier 30'000 Besucher nach der Coronapause: «Danke an alle, die hier waren. Ihr habt das Turnfest zum Erfolg gemacht» Nach zwei Wochen ziehen die Organisatoren um Reto Widrig und Ehrenpräsident Markus Dieth ein positives Fazit des Kantonalen Turnfests in Wettingen. Nach der Schlussfeier geht das grosse Aufräumen los – es dauert rund zwei Wochen.

Bei der Schlussfeier am Sonntag im Stadion Altenburg präsentieren die Turnvereine auf dem Rasen ihre Fahnen. Michael Küng

«Ein Fest dieser Grössenordnung haben wir noch nie organisiert», sagt OK-Mitglied Fabian Weber: 30 000 Besucher kamen ans erste kantonale Turnfest in der Region Wettingen seit 1974. Vier Vereine haben es organisiert, darunter auch der TV Wettingen. Dieser durfte am Sonntag an der Schlussfeier die Auszeichnung für den Sieg in der Königsdisziplin Vereinswettkampf entgegennehmen. Die Disziplin Aktive 3-teilig schlossen die Gastgeber mit dem Maximum von 30 Punkten ab.

Während auf den Wettkampfstätten der Abbau begonnen hatte, wurde Wettingen-Turnerin Sina Stucker auf dem Podest im Stadion Altenburg gefragt, ob sie am Vorabend gut gefeiert haben: «Gestern haben wir Abfall gesammelt, das Feiern kommt später», ihre Antwort. Kurz darauf stürmt der TV Wettingen den Platz und hebt seine Heldin und Helden vom Podest, um sie triumphierend zur Tribüne zu tragen. Dazu passen die Schlussworte von OK-Präsident Reto Widrig: «Danke an alle, die hier waren. Ihr habt das Turnfest zum Erfolg gemacht.»

Dass der Neustart nach der Coronapause «definitiv geglückt ist» fand auch OK-Mitglied Matt-hias Baumann. Für ihn und sein Team ist das Kantonale Turnfest, das an den letzten beiden Wochenenden ausgetragen worden ist, noch lange nicht fertig: bis zu 14 Tage werden die Abbauarbeiten nun dauern, sagt OK-Präsident Reto Widrig gegenüber der AZ.

Fast immer Wetterglück, aber viel «learning by doing»

Insgesamt hatte das Kantonale Turnfest grosses Wetterglück. «Wenn es einmal geregnet hat, strömten einfach alle ins Festzelt», sagt Widrig und muss lachen: «Ja, das hat dem Umsatz sicher geholfen». Die Teilnehmer- und Zuschauerzahlen bewegen sich genau im vorab geschätzten Rahmen, inklusive Teilnehmern kommt der Anlass auf rund 30 000 Besucherinnen und Besucher.

Vor gut gefüllten Tribünen im altehrwürdigen Fussballstadion in Wettingen zogen die Turnerinnen und Turner bei der Schlussfeier übers Feld. Michael Kueng

Nebst Wettingen fungierten auch Neuenhof und Würenlos als Austragungsorte, organisiert haben neben dem siegreichen TV Wettingen auch der TV Würenlos, der STV Neuenhof und der Aargau Turnverband. Eine der grossen Herausforderungen für das OK-Team sei es gewesen, Verantwortlichkeiten abzustecken, bei vier Vereinen und einem Grossanlass keine einfache Ausgabe. «Es war learning by doing», sagt Reto Widrig.

Markus Dieth: «Turnen hat im Aargau ein unglaubliches Potenzial»

«Die Bevölkerung war dabei, hat im Rahmen des Turnfests auch Partys und Konzerte besucht. Die Bevölkerung mitzunehmen war unser Anspruch und das ist uns sicher gelungen», sagt Kommunikationschef Fabian Weber. Sehr friedlich sei das Fest abgelaufen, selbst in der einmaligen Freinacht sei es zu keinen nennenswerten Problemen gekommen.

Positive Worte fand auch Regierungsrat Markus Dieth. Der Ehrenpräsident des Kantonalen Turnfests in Wettingen sagte: «Zum Trainieren herrschten in den letzten zwei Jahren schwierigste Bedingungen, was in dieser Zeit geleistet wurde, ist nicht selbstverständlich.» Begeistert zeigte er sich von den funkelnden Augen, die er in den Festzelten vom vordersten bis hintersten Platz gesehen hat. «Turnen hat im Aargau ein unglaubliches Potenzial», schloss Markus Dieth.