Schlosspark, Kredite, Wahlsieger: Die Ergebnisse aus den Aargauer Gemeinden

Die Aargauer Stimmberechtigten haben am Sonntag über die Änderung der Kantonsverfassung zur Umsetzung des Bundesgesetzes über Geldspiele entschieden. Mit einem Ja-Anteil von 90,43 Prozent wurde diese angenommen. Besonders gross war die Zustimmung in den Bezirken Aarau (92,39 Prozent) und Baden (91,82 Prozent), wo das Casino Baden zuhause ist.

Aarau

Das Budget 2021 der Einwohnergemeinde Aarau mit einem Steuerfuss von 97 Prozent wurde deutlich genehmigt. Gezählt wurden 7049 Ja-Stimmen sowie 504 Nein-Stimmen. Die Stimmbeteiligung lag bei 53 Prozent.

Arni

Die Jahresrechnung 2019 wurde mit 602 Ja- zu 12 Nein-Stimmen deutlich angenommen. Dies bei einer Stimmbeteiligung von 48 Prozent.

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger genehmigten auch den Gemeindevertrag über die Zusammenarbeit der KESD Mutschellen-Kelleramt und soziale Dienstleistungen. Gezählt wurden 538 Ja- und 61 Nein-Stimmen. Die Stimmbeteiligung lag bei 47,4 Prozent.

Der Zusatzkredit von 60'000 Franken für die Gesamtrevision der Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland wurde mit 436 Stimmen gutgeheissen. Gegen den Kredit stimmten 162 Bürgerinnen und Bürger. Die Stimmbeteiligung lag bei 47,2 Prozent.

Auch der Zusatzkredit für die Sanierung des Obfelderbaches zur Verbesserung des Hochwasserschutzes (von 214'000 Franken) wurde angenommen. Gezählt wurden 417 Ja- und 186 Nein-Stimmen bei einer Stimmbeteiligung von 47,7 Prozent.

Der Verpflichtungskredit von 236'600 Franken (als Gemeindeanteil von gesamthaft 1,8 Millionen Franken) für die Erstellung einer Schlammentwässerungsanlage auf der ARA Kelleramt in Unterlunkhofen wurde genehmigt. Nur 39 Bürgerinnen und Bürger sprachen sich dagegen aus. 566 Ja-Stimmen wurden gezahlt – bei einer Stimmbeteiligung von 47,6 Prozent.

Angenommen wurde auch der Verplfichtungskredit von 110'000 Franken für die Sanierung des Allmendwegs. Gezählt wurden 440 Ja- und 153 Nein-Stimmen. Die Stimmbeteiligung lag bei 47,2 Prozent.

Mit lediglich 8 Nein-Stimmen wurde das Budget 2021 mit einem Steuerfuss von 86 Prozent angenommen. Die Stimmbeteiligung lag bei 48,8 Prozent. 615 Ja-Stimmen wurden gezählt.

Auenstein

Die Teilrevision der Gemeindeordnung wurde mit 356 Ja-Stimmen angenommen. Insgesamt wurden 152 Nein-Stimmen gezählt. Die Stimmbeteiligung lag bei 44,1 Prozent. Die Revision wurde eigentlich bereits im Jahr 2018 vom Souverän verabschiedet. Ein Entscheid des Bundesgerichts führte aber dazu, dass sie wieder aufgehoben werden musste. Zur Vorgeschichte geht es hier.

Auw

Die Verwaltungsrechnung und Bilanz der Einwohnergemeinde 2019 wurde mit 445 Ja- zu 10 Nein-Stimmen genehmigt. Die Stimmbeteiligung lag bei 34,8 Prozent.

Das Budget 2021 mit einem Steuerfuss von 108 Prozent wurde auch angenommen. Die Gemeinde zählt 430 Ja- sowie 33 Nein-Stimmen bei einer Stimmbeteiligung von 35,3 Prozent.

Bad Zurzach

Auch beim zweiten Anlauf genehmigen die Bad Zurzacherinnen und Bad Zurzacher die Beteiligung an den Unterhaltskosten des Schlossparks mit 628 Ja- gegenüber 473 Nein-Stimmen. Das entspricht einer Zustimmung von 56,4 Prozent. Die Stimmbeteiligung lag bei 48,4 Prozent.

Hochgerechnet über einen Zeitraum von drei Jahren, so lange ist die Vereinbarung befristet, werden somit Arbeits- und Sachleistungen im Wert von 111'000 Franken verrichtet.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Einen weiteren Hinweis zur künftigen Fusionsgemeinde Zurzach finden Sie ganz unten.

Baden

Benjamin Steiner (Team Baden) hat die Ersatzwahl in den Badener Stadtrat für den Rest der Amtsperiode 2018/2021 gewonnen. Er erhält 3486 Stimmen. Stefan Jaecklin (FDP) holt 2798 Stimmen. Die Stimmbeteiligung: 52,9 Prozent.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Bellikon

Die Belliker Stimmbevölkerung hat die fünf kommunalen Vorlagen genehmigt. Zur Abstimmungsflut kam es, da beide Gmeinden wegen der Coronapandemie abgesagt werden mussten. Die Stimmbeteiligung lag bei allen Vorlagen bei rund 53 Prozent.

Das Budget 2021 mit gleichbleibendem Steuerfuss von 89 Prozent haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger mit 598 Ja- gegenüber 19 Nein-Stimmen angenommen. Mit 591 Ja- gegenüber 14 Nein-Stimmen segneten die Belliker die Jahresrechnung 2019 ab.

Auch die Pensumerhöhung des Bauamts von heute 170 auf total 200 Stellenprozente genehmigte das Stimmvolk klar mit 528 Ja- zu 82 Nein-Stimmen. Die Erhöhung war bereits an der abgesagten Sommergmeind traktandiert und sollte bald umgesetzt werden.

Mit 559 Ja- gegenüber 48 Nein-Stimmen war auch das Resultat beim Verpflichtungskredit in der Höhe von 94'500 Franken für die Erneuerung der Werkleitung Kirchweg für den Abwasserverband Künten–Bellikon eindeutig.

Unbestritten war auch der Kredit über 965'000 Franken für die Sanierung des Strassenabschnitts Im Neuacher inklusive Werkleitungen. Dieser wurde mit 490 Ja- gegenüber 111 Nein-Stimmen abgesegnet.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Berikon

Die Revision Personalreglement wurde mit 1052 Ja-Stimmen zu 343 Nein-Stimmen deutlich angenommen. Die Stimmbeteiligung lag bei 46,3 Prozent.

Auch der Austritt aus dem Gemeindeverband Kindes- und Erwachsenenschutzdienst Bezirk Bremgarten wurde genehmigt. Gezählt wurden 1024 Ja-Stimmen sowie 382 Nein-Stimmen bei einer Stimmbeteiligung von 46,6 Prozent.

Der Verpflichtungskredit für ein zusätzliches Kunstrasenfeld im Sportzentrum Burkertsmatt (vom brutto 2,05 Millionen Franken wovon der Anteil der Gemeinde Berikon rund 0,74 Millionen Franken beträgt) wurde mit 828 Nein-Stimmen abgelehnt. 642 Bürger stimmten für den Kredit. Dies bei einer Stimmbeteiligung von 47,1 Prozent. Mehr dazu hier.

Im Gegensatz dazu wurde der Verpflichtungskredit (von brutto 0,6 Millionen Franken, Anteil der Gemeinde Berikon 0,18 Millionen Franken) für die Ersatzbeschaffung des Schulmobiliars der Kreisschule Mutschellen deutlich angenommen. Die Stimmbeteiligung lag bei 46,8 Prozent. 1156 Bürger waren für den Kredit, 301 dagegen.

Auch der Verpflichtungskredit (von 0,2 Millionen Franken zuzüglich Teuerung) für die Teilrevision der allgemeinen Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland wurde genehmigt. Gezählt wurden 800 Ja-Stimmen zu 564 Nein-Stimmen. Die Stimmbeteiligung lag bei 46 Prozent.

Der Verpflichtungskredit für das Smart-Metering/Smart-Grid im Bereich der Elektrizitätsversorgung (1,1 Millionen Franken) wurde von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern angenommen. 977 Bürger sprachen sich dafür, 407 dagegen aus. Die Stimmbeteiligung lag bei 46 Prozent.

Zudem wurde das Budget 2021 mit einem Steuerfuss von 89 Prozent genehmigt. 1235 Ja-Stimmen sowie 186 Nein-Stimmen wurden gezählt. Die Stimmbeteiligung lag bei 46,4 Prozent.

Büttikon

Mit 232 Ja- zu lediglich 2 Nein-Stimmen wurde das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 12.November genehmigt. Dies bei einer Stimmbeteiligung von 34,7 Prozent.

Auch der Rechenschaftsbericht des Gemeinderates für das Jahr 2019 wurde angenommen (238 Ja- zu 2 Nein-Stimmen). Hier lag die Stimmbeteiligung leicht höhrer bei 35,2 Prozent.

Die Jahresrechnung 2019 wurde mit 236 Ja-Stimmen genehmigt. Auch bei dieser Vorlage wurden lediglich 2 Nein-Stimmen gezählt. Die Stimmbeteiligung lag bei 34,9 Prozent.

Das Budget 2021 mit einem unveränderten Steuerfuss von 96 Prozent wurde mit 230 Stimmen genehmigt. 9 Bürgerinnen und Bürger sprachen sich dagegen aus. Die Stimmbeteiligung lag auch bei dieser Vorlage bei 34,9 Prozent.

Der Dienstbarkeitsvertrag auf Errichtung eines Bau- und Durchleitungsrechts für eine Verteilkabine mit Kabelanlage auf Parzelle Nr. 474 wurde mit 228 Ja- und 10 Nein-Stimmen angenommen. Dies bei einer Stimmbeteiligung von 35,2 Prozent.

Die Revision der Satzungen des Abwasserverband Region Wohlen wurde mit 229 Ja- zu 11 Nein-Stimmen genehmigt – mit einer Stimmbeteiligung von 35,3 Prozent.

Auch der Kreditantrag für die Sanierung der Werkleitungen Obere Brünishalde (650'000 Franken) wurde genehmigt. 215 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sprachen sich für, 22 gegen den Kredit aus. Dies bei einer Stimmbeteiligung von 34,9 Prozent.

Der Kreditantrag für den Ersatz und die Modernisierung der Strassenbeleuchtung mit LED-Leuchten (2. Etappe) für 55'000 Franken wurde mit 225 Stimmen angenommen. 17 Bürgerinnen und Bürger sprachen sich dagegen aus. Die Stimmbeteiligung lag bei 35,5 Prozent.

Dintikon

Die Jahresrechnung 2019 der Einwohnergemeinde Dintikon wurde mit 511 Ja-Stimmen angenommen. Die Stimmbeteiligung lag bei 39,6 Prozent.

Auch der Kredit über 71'600 Franken an ein neues Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Rietenberg wurde deutlich angenommen. Gezählt wurde 478 Ja-Stimmen sowie 70 Nein-Stimmen. Die Stimmbeteiligung lag bei 40,5 Prozent.

Angenommen wurde auch die Krediterteilung über 381'000 Franken für die Erstellung des Generellen Entwässerungsplans. Die Stimmbeteiligung lag genau bei 40 Prozent, mit 447 Ja-Stimmen, zu 90 Nein-Stimmen.

Die letzte der vier kommunalen Vorlagen wurde mit 502 Ja-Stimmen angenommen. Hierbei handelt es sich um das Budget 2021 der Einwohnergemeinde Dintikon inklusive der festsetzung des Steuerfusses auf 98 Prozent. Die Stimmbeteiligung lag bei 40,2 Prozent.

Ennetbaden

Für die Ersatzwahl des zurückgetretenen Gemeinderats Michel Bischof stellen sich zwei Personen zur Wahl. Mit 659 Stimmen hat Tanja Kessler (FDP) die Ersatzwahl in den Gemeinderat für sich entschieden. Thomas Kunz (CVP) hat mit 524 Stimmen das Nachsehen. 1205 gültige Stimmen gingen ein. Kessler erhielt somit 54,7 Prozent. Die Stimmbeteiligung liegt bei 56,6 Prozent. Weiter gingen 22 vereinzelt gültige Stimmen ein.

Deutlicher fiel das Resultat bei der Schulpflege-Ersatzwahl aus: Franziska Cekic ist mit 678 Stimmen gewählt. Das entspricht einem Ja-Anteil von 63 Prozent.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Fahrwangen

Das Referendum zum Planungskredit (360'000 Franken) für die Schulhauserweiterung für die Sekundar- und Realschulklassen (SeReal) wurde mit 385 Ja-Stimmen angenommen. 255 Bürgerinnen und Bürger stimmten an der Urne nein. Die Stimmbeteiligung lag bei 44,9 Prozent.

Fischbach-Göslikon (offen)

In Fischbach-Göslikon kommt die Rechnung 2019 und das Budget 2021 an die Urne. Sowie drei Verpflichtungskredite: 1. 79’100 Franken zur Unterstützung baulicher Massnahmen für die Einführung von Tempo 30 im Ortsteil Fischbach mit Schulhaus. 2. 115’000 Franken für Umbau- und Renovationsarbeiten im Schulhaus Lohren. 3. max. 50’000 Franken als Investitionsbeitrag für die Reaktivierung und Aufwertung «Stille Reuss».

Fislisbach

Eindeutiges Resultat für den zweiten freien Gemeinderatssitz in Fislisbach: Der parteilose Andreas Sommer erhielt 668 Stimmen, Fritz Krähenbühl (FDP) 262 und Reinhold Rauber (parteilos) 223 Stimmen. Die Stimmbeteiligung lag bei 35,8 Prozent (1171 gültige Stimmen). Mehr dazu lesen Sie hier.

Damit ist der Fislisbacher Gemeinderat wieder komplett: Im ersten Wahlgang Ende September hatte die parteilose Simone Bertschi als einzige das absolute Mehr erreicht.

Holderbank (offen)

Holderbank hat die Wintergmeind gestrichen. «Aufgrund der aktuellen Coronasituation hat der Gemeinderat entschieden, auf die Gemeindeversammlung am 18. November zu verzichten», heisst es auf der Gemeindewebsite. Das Budget 2021 kommt nun an die Urne; am 29. November zusammen mit den eidgenössischen kantonalen Abstimmungen.

Islisberg

Die Rechnung 2019 wurde mit 236 Ja-Stimmen genehmigt – lediglich 3 Nein-Stimmen wurden gezählt. Die Stimmbeteiligung lag bei 54,3 Prozent.

Das Budget 2021 mit einem Steuerfuss von 92 Prozent wurde deutlich angenommen. 228 Ja- und 9 Nein-Stimmen wurden gezählt. Dies bei einer Stimmbeteiligung von 54,3 Prozent.

Der Bruttokredit für die Erstellung einer Schlammentwässerungsanlage auf der ARA Kelleramt in Unterlunkhofen (79'600 Franken) wurde mit 231 Ja- zu 5 Nein-Stimmen genehmigt. Auch bei dieser Vorlage lag die Stimmbeteiligung bei 54,3 Prozent.

Die letzte kommunale Vorlage zur Ermächtigung des Gemeinderates zum Abschluss des Gemeindevertrags «Regionaler KESD Mutschellen-Kelleramt/soziale Dienstleistungen» wurde auch angenommen. 206 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger stimmten für die Vorlage, 27 dagegen.

Killwangen

Die Winter-Gemeindeversammlung wurde abgesagt. Stattdessen wurde an der Urne abgestimmt.

Die Jahresrechnung 2019 wurde mit 444 Stimmen genehmigt. Nein-Stimmen wurden nur 14 gezählt. Die Stimmbeteiligung lag bei genau 40 Prozent.

Auch das Budget 2020 inklusive Steuerfuss wurde klar genehmigt. Gezählt wurden 427 Ja-Stimmen zu 29 Nein-Stimmen mit einer Stimmbeteiligung von 39,6 Prozent.

Der Verpflichtungskredit über 2,57 Millionen Franken für die Sanierung und Werterhaltung der ARA wurde mit 340 Ja-Stimmen zu 104 Nein-Stimmen angenommen. An der Abstimmung beteiligt haben sich 39,4 Prozent der Stimbürgerinnen und Stimmbürger.

Der Kreditantrag für die Auslagerung der Werkfakturierung (Kredit über 130'000 Franken für die Auslagerung sowie 39'000 Franken für jährlich wiederkehrende Kosten) wurde knapp abgelehnt. Gezählt wurden 226 Nein-Stimmen sowie 211 Ja-Stimmen bei einer Stimmbeteiligung von 38,9 Prozent. Mehr dazu lesen Sie hier.

Deutlich genehmigt wurde der Kreditantrag für die Ersatzanschaffung Schutzausrüstung Feuerwehr (Bruttokredit in Höhe von 210'000 Franken) mit 389 Ja-Stimmen. Die Stimmbeteiligung lag bei 39,6 Prozent.

Klingnau

Knapper hätte das Resultat wohl kaum ausfallen können: Mit 13 Stimmen lag das Ja-Lager vorne - somit ist der zweite Fussballplatz für den FC Klingnau einen Schritt weiter.

Mit 528 Ja- gegenüber 515 Nein-Stimmen hat das Klingnauer Stimmvolk den Projektierungskredit über 110'000 Franken für die Sportplätze im Grie genehmigt.

Dazu gehört ein zusätzlicher Kunstrasenplatz für den FC Klingnau. Die Gemeindeversammlung hatte dem Kredit deutlich zugestimmt. Anwohner ergriffen erfolgreich das Referendum. Vorgesehen sind nebst dem Fussballplatz auch ein neuer Sandplatz für den Reitverein sowie Plätze für Hündeler und Bogenschützen. Schon 2010 scheiterte ein Fussballplatzprojekt an der Urne.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Möhlin

Der 480'000-Franken-Verpflichtungskredit für die Testplanung des 12,5 Hektaren grossen Areals beim Bahnhof Möhlin ist jetzt auch an der Urne gescheitert. Beim Referendum am heutigen Abstimmungssonntag stimmten 1312 Einwohner mit Ja, 1574 mit Nein. 6771 Einwohner Möhlin wären stimmberechtigt gewesen. 2904 Stimmrechtsausweise waren eingegangen. Damit betrug die Stimmbeteiligung 42,9 Prozent. (hcw)

Mehr dazu lesen Sie hier.

Mühlau

Die Bilanz und Erfolgsrechnung 2019 wurde mit einer Stimmbeteiligung von 41,7 Prozent und 302 Ja-Stimmen angenommen. Nein-Stimmen wurden nur 31 gezählt.

Auch die Krediterteilung für die Wasserleitung Unterdorfstrasse wurde genehmigt. Gezählt wurden 279 Ja-Stimmen sowie 58 Nein-Stimmen bei einer Stimmbeteiligung von 42,3 Prozent.

Das Budget 2021 mit einem Steuerfuss von 117 Prozent wurde mit 209 Ja-Stimmen zu 129 Nein-Stimmen angenommen. Dies bei einer Stimmbeteiligung von 42,9 Prozent.

Ober- und Unterentfelden (offen)

Beide Entfelden stimmten über die Erneuerung der Schulinformatik ab. Von den benötigten 1,8 Millionen Franken übernimmt Oberentfelden proportional zur Einwohnerzahl 1,215 Millionen.

Die Gemeinde Unterentfelden stimmte der Vorlage mit 958 Ja- zu 210 Nein-Stimmen zu. Die Stimmbeteiligung lag bei 45,6 Prozent.

Oberlunkhofen (offen)

In Oberlunkhofen befinden die Stimmbürgerinnen und -bürger über eine Steuersenkung von zwei Prozentpunkten von 76 auf 74 Prozent. Ausserdem geht es um einen Bruttokredit für die Umrüstung der öffentlichen Beleuchtung auf LED–Leuchten und einen Verpflichtungskredit für eine Schlammentwässerungsanlage auf der ARA Kelleramt in Unterlunkhofen. Ferner wird über die Investition des Gemeindeverbandes Regionale Alterszentren über 25,8 Millionen Franken für die Sanierung und den Ergänzungsbau des Altersheims Bärenmatt in Bremgarten entschieden. Alle Abstimmungs-Vorlagen finden Sie hier.

Oberrohrdorf

Beim ersten Wahlgang war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen, nun ist das Resultat klar ausgefallen: Mit 877 Stimmen haben die Oberrohrdorfer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Severine Jegge (CVP) in den Gemeinderat gewählt. Die Stimmbeteiligung lag bei 52,8 Prozent.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Obersiggenthal

Der Kredit für den Neubau des Schulhauses Goldiland (11,404 Millionen Franken) ist mit 1797 zu 1119 Stimmen klar angenommen worden. Die Stimmbeteiligung liegt bei 60,5 Prozent.

Das Hallen- und Gartenbad wird für 9,195 Millionen Franken saniert. 1654 Stimmberechtigte stimmten dafür, 1292 dagegen. Die Stimmbeteiligung lag ebenfalls bei 60,5 Prozent.

Knapper war die Abstimmung über das Budget 2021: Es wurde mit 1515 Stimmen angenommen, 1419 stimmten dagegen. Den Unterschied machten also lediglich 96 Stimmen. Der Steuerfuss wird somit von 105 auf 110 Prozent erhöht. Die Stimmbeteiligung war mit 60,4 Prozent etwas tiefer.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Oberwil-Lieli (offen)

In Oberwil-Lieli stehen gleich zehn Vorlagen auf Gemeindeebene an. Nebst Jahresrechnung 2019 und dem Budget 2021 (Steuerfuss 57 Prozent) geht es unter anderem um die Genehmigung der Investition des Gemeindeverbandes Regionale Alterszentren Bärenmatt Bremgarten über total 25,8 Mio Franken; um die Ermächtigung zum Abschluss des Gemeindevertrages über die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden Arni, Islisberg, Oberlunkhofen, Oberwil-Lieli und Rudolfstetten-Friedlisberg im KESD Mutschellen-Kelleramt; um einen Kredit von 311’600 Franken für die Erstellung einer Schlammentwässerungsanlage auf der ARA Kelleramt in Unterlunkhofen; um einen Verpflichtungskredit von 1'693'000 Fr. für die Erschliessung der künftigen Baulandparzellen Juchächer und zur Ermächtigung an den Gemeinderat zum Landverkauf der 8 bis 10 Parzellen im Juchächer; um die Genehmigung der Ersatzbeschaffung des Schulmobiliars der Kreisschule Mutschellen von 595'000 (Anteil Gemeinde 115'430 Fr.)

Remigen

Bei einer hohen Stimmbeteilung von 56 Prozent hiessen die Remiger und Remigerinnen mit 324 Ja- zu 151 Nein-Stimmen den Beitritt zum Jurapark Aargau gut. Gegen den knappen Entscheid an der Gemeindeversammlung hatten die ortsansässigen Winzer erfolgreich das Referendum ergriffen.

Auch für das Budget 2021 mit einem um 3 Prozent höheren Steuerfuss von neu 98 Prozent gab es vom Souverän mit 284 Ja- zu 190 Nein-Stimmen grünes Licht an der Urne.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Rudolfstetten-Friedlisberg (offen)

Im September hat die Abgeordnetenversammlung des Gemeindeverbands Sport-, Freizeit- und Begegnungszen­trum Burkertsmatt einen Zwei-Millionen-Kredit für einen zweiten Kunstrasenplatz grossmehrheitlich bewilligt. Nun muss der Souverän der drei beteiligten Gemeinden Widen, Rudolfstetten-Friedlisberg und Berikon über die einzelnen Gemeindebeiträge befinden. Wie in Berikon fällt der Entscheid in Rudolfstetten am Sonntag an der Urne.

Schöftland (offen)

Die Schöftlerinnen und Schöftler entscheiden unter anderem über die Initiative, die verlangt, dass die zehn Hektaren in der «Hegmatte» zu einer Landschaftsschutzzone werden.

Sisseln (offen)

Der Gemeinderat lässt an der Urne über die Verlängerung des Rück- und Vorkaufsrechtes für die Industrieparzelle 1359 der Recycling Energie AG abstimmen.

Tegerfelden

Cynthia Lang erbt den Sitz des zurücktretenden Gemeinderates Marius Erdin. Sie ist nebst Karin Wiedemeier (GLP) und Isabelle Schmid (parteilos) die dritte Frau im Gemeinderat.

Mit 221 Stimmen haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Lang gewählt. Die 42-Jährige tritt die Nachfolge des abtretenden Gemeinderat Marius Erdin (parteilos) an.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Unterlunkhofen (offen)

Die Unterlunkhofer entscheiden u.a. über die Rechnung 2019 und das Budget 2021 (69 Prozent Steuerfuss) und ebenfalls über die Genehmigung der Investition für die Sanierung/Neubau des Alterszentrum Bärenmatt in Bremgarten (25,8 Mio.)

Veltheim

Bei einem absoluten Mehr von 175 Stimmen hat Björn Michael Bucher mit 220 Stimmen die Wahl in den Gemeinderat Veltheim im ersten Durchgang geschafft. Auf seinen Kontrahenten Giorgio Laganà entfielen 92 Stimmen. Die Stimmbeteiligung betrug 38,6 Prozent. Bucher ersetzt Samuel Schmid, der demissioniert hat.

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger hiessen mit 372 Ja- zu 68 Nein-Stimmen die Kostenbeteilignug in der Höhe von 56'000 Franken am Busbahnhof West in Wildegg gut. Sie sagten ausserdem mit 276 zu 144 Stimmen Ja zum Zusatzkredit in der Höhe von 98'000 Franken für den Abschluss der Gesamtrevision der Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland der Gemeinde Veltheim. Der Antrag für das Budget 2021 mit einem Steuerfuss von 105 Prozent wurde mit 410 Ja- zu 24 Nein-Stimmen angenommen.

Auch die Ortsbürger genehmigten den ab 1. Januar 2021 gültigen Vertrag über die gemeinsame Führung des Regionalen Forstbetreibs Rupperswil mit 78 zu 9 Stimmen und sowie das Budget 2021 mit 86 Stimmen.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Villnachern

Mit 418 Ja- zu 195 Nein-Stimmen hiess es einen Projektierungskredit von 80'000 Franken für die Badi gut. Mit diesem Betrag sollen zusätzliche Abklärungen für eine mögliche Sanierung oder für eine Umnutzung des Schwimmbadareals in Villnachern getroffen werden.

Grünes Licht gab das Stimmvolk mit 558 Ja zu 58 Nein auch für den Verkauf des Grundstücks GB Villnachern inklusive Mehrfamilienhaus «Blume» an der Letzistrasse 1 zum Preis von 1,75 Mio. Franken.

Für die Sanierung des Mehrzweckgebäudes inklusive Kindergarten wurde mit 436 Ja- zu 171 Nein-Stimmen ein Projektierungskredit über 70'000 Franken gutgeheissen.

Auch das Budget 2021 mit einem unveränderten Steuerfuss von 120 Prozent stiess mit 505 Ja zu 101 Nein nicht auf sehr grossen Widerstand. Mit nur einer Gegenstimme wurde auch die Vereinbarung über die forstliche Zusammenarbeit bzw. Führung des Forstbetriebs Brugg angenommen.

Einzig von einem Verpflichtungskredit in der Höhe von 35'000 Franken für eine Car Sharing-Station wollten die Stimmbürger nichts wissen. Der Antrag des Gemeinderat wurde mit 298 Ja zu 307 Nein knapp abgelehnt. (cm)

Mehr dazu lesen Sie hier.

Würenlingen

Die Nachfolge des langjährigen Gemeindeammanns in Würenlingen, André Zoppi, ist nun bekannt: Patrick Zimmermann (FDP) wird in seine Fussstapfen treten. Er wurde mit 920 Stimmen gewählt.

Im Kampf um den freien Gemeinderatssitz hatte SVP-Mann Raphael Spuler mit 390 Stimmen die Nase vorne. Er verpasste aber das absolute Mehr von 683 Stimmen.

Andreas Knecht (parteilos) erreichte 360 Stimmen, dichtgefolgt von Hansulricht Brauchli (357, CVP) und etwas abgeschlagen Thomas Friedli (219). Vereinzelt gültige Stimmen wurden 39 abgegeben.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Zurzach

Der Gemeinderat der neuen Gemeinde Zurzach ist komplett. Im 2. Wahlgang setzte sich der Kaiserstuhler Stadtrat Cyrill Tait durch. Tait holte 367 Stimmen. Die Stimmbeteiligung lag bei 47,97 Prozent.

Im ersten Wahlgang am 27. September bereits gewählt wurden Andi Meier (Böbikon), Esther Käser (Rekingen, parteilos), Heiri Rohner (Wislikofen, CVP), Peter Lude (parteilos), Peter Moser (Bad Zurzach, CVP) und Franzisca Zölly (Bad Zurzach, parteilos).

Mehr dazu lesen Sie hier.