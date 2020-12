Schliessung der Verkaufsläden: So hilft die Regierung dem Gewerbe

Unter dem Titel «Vereinfachung und Beschleunigung» stellte Dieth weitere Sofortmassnahmen vor. Unternehmen mit einem Umsatz bis 200'000 Franken profitieren neu von einem vereinfachten Antrags- und Bewilligungsverfahren. Bei diesen Unternehmen setzt der Kanton auf Selbstdeklaration statt eine aufwendige Einzelfallprüfung. Unternehmen mit Umsatz von 50'000 bis 100'000 Franken erhalten neu ausschliesslich À-fonds-perdu-Beiträge in der Höhe von maximal 10 Prozent eines normalen Jahresumsatzes – also maximal 10'000 Franken.

Unternehmen den Zugang zu Unterstützungsmassnahmen zu erleichtern. Dies als Reaktion auf die am Freitag verschärften Coronamassnahmen, welche die Wirtschaft hart treffen. Bisher konnte ein Unternehmen nur von den kantonalen Härtefallmassnahmen profitieren, wenn der Umsatz im Jahr 2020 im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2018 und 2019 mindestens um 40 Prozent eingebrochen war. Diese Schwelle hat der Bund in seiner Härtefallverordnung festgelegt.

Weitere Massnahmen wie Mieterlass werden geprüft

Der Regierungsrat will – in Abstimmung mit dem Bund – zusätzlich die Möglichkeit prüfen, den Unternehmen in einem bestimmten Mass auch Umsatzentschädigungen oder Fixkosten-Abgeltungen ausrichten zu können. Für solche neue Lösungsansätze braucht es aber die Zustimmung des Grossen Rates. Der Regierungsrat geht davon aus, dass eine solche neue Massnahme erst Ende Januar 2021 realisiert werden könnte.

Der Regierungsrat hat an seiner gestrigen Sitzung auch noch einmal diskutiert, ob es sinnvoller wäre, das Sortiment in den Läden zu begrenzen; also beispielsweise Grossverteilern zu verbieten, Artikel, die nicht für den täglichen Gebrauch gedacht sind, zu verkaufen. Man habe sich aber dagegen entschieden, sagte Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati. Eine solche Beschränkung des Sortiments führe nicht zu weniger Verkehr. Ausserdem sei es für einen Kunden, der sowieso schon im Laden ist, nicht verständlich. Gallati betonte, die Regel komme auch kleinen Läden entgegen, die neben Gütern des täglichen Gebrauchs noch weitere Artikel verkaufen. «Sie müssen das Sortiment auch nicht begrenzen», so Gallati.