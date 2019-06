Leidenschaft heisst das Zauberwort. Aus Leidenschaft für die Fasnacht und aus Leidenschaft für das Skifahren, so, wie es ihre Vorväter betrieben, haben sich Peter Gauch und seine Freunde zusammengetan und sorgen als Gruppe unter dem Namen «Gauchs Bergli» seit elf Jahren an der Niederwiler Fasnacht und auf den Skipisten in Saas-Fee für Furore. «Als mir der Flyer vom Schlagerwahnsinn in die Finger kam, musste ich nicht lange überlegen», erzählt Gauch. «Ich habe uns als Gruppe gleich angemeldet und den anderen einfach noch Bescheid gesagt.»

Die «anderen» sind Mario und Adrian Gratwohl sowie Jonas Meier mit ihren Familien, die sich allesamt nicht zweimal bitten liessen, an der «verrückten Schlagerrallye über die Reuss» teilzunehmen. Schlager ist schliesslich wieder in Mode, und knackige Mittfünfziger tanzen heute bei Schlagerpartys Seite an Seite mit ihren Eltern und Kindern, wenn die Ohrwürmer aus den 1950er-, 60er-, 70er-, 80er- oder noch späteren Jahren zum Mitsingen und Durchtanzen einladen.