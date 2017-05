Das Gesetz sieht vor, dass gewisse Einnahmen direkt der Schuldentilgung dienen. Zum Beispiel grundsätzlich 40 Prozent der Erträge der Schweizerischen Nationalbank, die diese dem Kanton zukommen lässt. Oder ausserordentliche Erträge aus Beteiligungen des Kantons, zum Beispiel von der Aargauischen Kantonalbank (AKB).

Sauerstoff dank Kraftwerk Klingnau?

Zusätzlich fliessen auch sogenannte Heimfallverzichtsentschädigungen bei Neukonzessionierungen von Wasserkraftwerken in die Schuldentilgung. Letzteres gilt noch nicht lange. Die Regierung selbst hat dies dem Grossen Rat 2014 beantragt. Sie ging damals noch von einer positiven Entwicklung des Staatshaushalts aus. Jetzt will die Regierung diese Schuldentilgung befristet auf vier Jahre aussetzen.

Die Schulden dürfen darob auch nicht ansteigen. Die Regierung geht davon aus, so die nächsten vier Budgets um je rund 35 Millionen Franken zu entlasten. In der Vernehmlassung resultierte für keinen der Vorschläge eine Parteienmehrheit gemäss Fraktionsstärke. Relativ am besten schnitt noch das Aussetzen der Schuldentilgung mit 40 Prozent ab. Ähnlich tönte es am Mittwoch, als die Regierung bekannt gab, dass sie an diesem Plan festhält.

Zusätzlich plant die Regierung, 145 Millionen Franken, die beim Heimfallverzicht des Kraftwerks Klingnau 2018 anfallen, ebenfalls für die laufende Rechnung zu verwenden. Sollte der Grosse Rat der befristeten Aussetzung der Schuldentilgung nicht zustimmen, würde im Budget 2018 eine Lücke von rund 115 Millionen Franken klaffen. Daher betonten Landammann Stephan Attiger und Finanzdirektor Markus Dieth, dieses Geld brauche man als Sauerstoff, um zu überbrücken. Dies, bis erste Reformen greifen, die noch nicht voll ausformuliert sind und erst in einigen Jahren ihre Wirkung entfalten.

Erste Mahnung soll 35 Franken kosten

Auch keine Mehrheit, aber wenigstens etwa einen Drittel Zustimmung erfuhr in der Vernehmlassung der Regierungsvorschlag, für Mahnungen etwa für das Einreichen der Steuererklärung kostendeckende Gebühren einzuführen. An dieser Massnahme, die zuerst etwas kostet, 2019 rund 5 Millionen Franken, danach wieder sinkende Erträge bringen soll, hält die Regierung fest. Demnach soll eine zweite Fristerstreckung für die Steuererklärung künftig 35 Franken kosten, die erste Mahnung zur Einreichung ebenfalls 35, die zweite Mahnung 50 Franken. Eine Mahnung für den Steuerbezug soll künftig 35, eine Betreibung für den Steuerbezug 100 Franken kosten.

Diese und zwei weitere kleinere Massnahmen werden im Grossen Rat bereits im Juni entschieden. Danach weiss die Regierung, ob sie wie geplant budgetieren kann oder ob sie von vorn beginnen muss. Das Budget 2018 will sie dann am 1. September vorstellen.