Der Rücktritt von Franziska Roth habe sie nicht wirklich überrascht, sagt SP-Nationalrätin Yvonne Feri am Donnerstagmorgen. Das habe sich abgezeichnet. Dass die SP auf diesen Eklat vorbereitet war, zeigte sich schon im "Talk Täglich" vom Mittwochabend. Parteipräsidentin Gabriela Suter machte dort jedenfalls keinen Hehl daraus, dass die SP Ambitionen hat auf den frei werdenden Sitz in der Aargauer Regierung. Sie sagte auch, es hätten bereits erste Gespräche mit den Grünen über eine mögliche Strategie stattgefunden. Daniel Hölzle bestätigte das im "Talk Täglich", ohne sich genauer in die Karten schauen zu lassen.

Anders als im Ständeratswahlkampf scheint das rot-grüne Lage geeint mit einer Kandidatur ins Regierungsratsrennen gehen zu wollen, das gleichzeitig mit dem Ständerats- und Nationalratswahlen am 20. Oktober stattfindet. Auch die Grünliberalen hätte die SP gerne im Boot. Suter sprach von der "Klimaallianz", die jetzt um den Roth-Sitz kämpfen soll.