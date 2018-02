Am Morgen des 31. Augusts 2016 kontrollierte der Ehemann das Mobiltelefon seiner Frau und entdeckte den Whats-app-Verkehr mit dem neuen Freund. Aus dem Chatverlauf musste er entnehmen, dass sich seine Frau von ihm scheiden lassen wollte. Der in seiner Ehre verletzte Beschuldigte versuchte, seinen Nebenbuhler in eine Falle zu locken, und schrieb ihm deshalb vom Mobiltelefon seiner Frau aus eine Nachricht: «Hallo Schatz, kannst du zu mir kommen, er hat mich geschlagen.» Der Liebhaber schöpfte Verdacht und reagierte nicht auf die vermeintliche Nachricht der Geliebten. Daraufhin rief ihn der Ehemann an und beschied ihm, dass er ihn umbringen und «ihm die Extremitäten abschneiden werde».

Vorsatz zur Tötung gefasst

Der Ehemann, der inzwischen den Vorsatz gefasst hatte, seinen Nebenbuhler umzubringen, rief den Mann erneut an, gab sich betont ruhig und bat um ein Treffen, um sich auszusprechen. Der Freund der Ehefrau hatte ein schlechtes Gewissen, willigte ein und hoffte, die Wogen wieder glätten zu können. Sie vereinbarten am nächsten Tag ein Treffen im a1-Center in Oftringen.

Der Nebenbuhler zeigte sich dort reuig und bot dem Beschuldigten laut Anklageschrift an, «dass er ihn verprügeln dürfe, er werde sich nicht wehren». Der Beschuldigte versicherte seinem Opfer, er werde ihm nichts antun.

Am Donnerstagmittag, 1. September 2016, begab sich der Ehemann in Begleitung eins Freundes zum vereinbarten Treffpunkt in Oftringen. Er war mittlerweile fest entschlossen, seinen Nebenbuhler mit einem Messer zu töten, dies aus Rache und um ihn zu eliminieren. Zudem ging es ihm darum, «die Ehre wiederherzustellen». Nach einer kurzen Begrüssung setzte sich der Ehemann auf einen Stein, während der Geschädigte nebenan niederkauerte. Der Beschuldigte wollte nun mehr über die Beziehung zwischen seiner Frau und dem Nebenbuhler wissen. Immer wieder tat er seinen Unmut über ihre Beziehung deutlich kund. Er warf dem Geschädigten wiederholt unehrenhaftes Verhalten vor.

Unvermittelt ein Messer gezogen

Schliesslich erhob sich der angeklagte Türke ruhig und kickte seinem Gegenüber völlig unverhofft und mit voller Wucht einen Fuss ins Gesicht. Dann gab er dem Opfer einen heftigen «Schwedenkuss» und verpasste ihm mehrere Faustschläge ins Gesicht. Der Eingriff eines Begleiters des Beschuldigten verhinderte den weiteren Kampf. Als es den Anschein machte, dass sich die Situation beruhigt hatte, zog der 31-Jährige aber ein Messer und stach mehrfach auf sein Gegenüber ein. Das Opfer versuchte auszuweichen und zu fliehen, strauchelte aber und fiel zu Boden. Daraufhin stach der Ehemann wieder auf ihn ein. Dem Begleiter gelang es schliesslich erneut, ihn zu packen und ihn zurückzuziehen. Der Täter riss sich daraufhin los und floh. Das Opfer blieb mit mehreren Stich- und Schnittverletzungen blutüberströmt am Tatort zurück.

«Nur weil das Opfer ausweichen konnte und der Beschuldigte zurückgehalten wurde, gelang es ihm nicht, seinen Kontrahenten zu töten», schreibt der Staatsanwalt in der Anklage. Er forderte vor dem Bezirksgericht eine Freiheitsstrafe von elf Jahren für den Täter. Der Prozess begann um 8 Uhr morgens und dauerte den ganzen Tag, die Urteilsverkündigung erfolgte nach Redaktionsschluss.