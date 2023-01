Schafisheim Aargauer Strassenverkehrsamt bekommt neue Führung – Fahrzeugprüfhalle wird saniert Der Regierungsrat hat Oliver Vogel zum neuen Leiter des Strassenverkehrsamts gewählt. Er wird die Funktion am 1. August 2023 übernehmen. Zudem soll ab März 2023 die Fahrzeugprüfhalle saniert werden.

Oliver Vogel wird Leiter des Strassenverkehrsamts Aargau. Bild: zvg

Das Aargauer Verkehrsamt in Schafisheim bekommt einen neuen Leiter: Der 50-jährige Oliver Vogel wurde vom Regierungsrat gewählt und wird die Stelle am 1. August 2023 antreten. Bis dann wird Richard Spathelf, stellvertretender Amtsleiter und Leiter Verkehrszulassung, das Strassenverkehrsamt ad interim führen.

Oliver Vogel ist der Nachfolger von Johannes Baer, der das Amt 17 Jahre leitete und per Ende Dezember 2022 in Pension gegangen ist. Nach Tätigkeiten bei Swisscom, Alcatel und AEK Elektro arbeitet Vogel seit 2006 in leitender Stellung beim Ingenieurunternehmen Hefti, Hess, Martignoni. Dort war er von 2013 bis 2017 Vorsitzender der Geschäftsleitung des Standorts Aarau, seit 2018 ist er Co-Leiter des Standorts mit etwa 70 Mitarbeitenden.

Johannes Baer leitete das Strassenverkehrsamt während 17 Jahren. Bild: zvg

Fahrzeugprüfhalle wird saniert

Ab März wird die Fahrzeugprüfhalle des Strassenverkehrsamts saniert. Während der Sanierung, die gemäss Kanton etwa anderthalb Jahre in Anspruch nehmen wird, finden die Fahrzeugprüfungen in Wettingen sowie an zusätzlichen externen Prüfstellen statt. Zudem stehen die Partnerbetriebe des Strassenverkehrsamts für Fahrzeugprüfungen zur Verfügung. Der übrige Betrieb des Amts soll durch die Bauarbeiten nicht beeinflusst werden, so der Kanton. (fan)

Die Fahrzeugprüfhalle (rechts) wird ab März 2023 saniert. Bild: Ann-Kathrin Amstutz