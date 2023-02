Schädling Invasive Plattwürmer sind zurück in der Nordwestschweiz – auch im Aargau? Und was man gegen die Tiere tun sollte In der Nordwestschweiz sind verschiedentlich invasive Plattwürmer aufgetaucht. Zurzeit schlägt der Kanton Basel-Stadt Alarm, weil die Würmer ökologische und gesundheitliche Schäden anrichten können. Auch im Aargau ist das Problem bekannt.

So sieht ein Plattwurm aus. Es gibt eine gute Variante, den Schädling zu töten. Landwirtschaftliches Zentrum Liebegg / zvg

Es gibt ungefähr 900 verschiedene Arten, sie können bis zu 20 Zentimeter lang werden und sie sehen ziemlich «gruusig» aus: Plattwürmer. Nun sind die Schädlinge im Kanton Basel-Stadt angekommen. Das schreibt das Kantonale Laboratorium in einer Mitteilung. Die invasiven Tiere seien vor allem in Gärtnereien und anderen Pflanzen-Grossverteilern anzutreffen.

Problematisch sind die Würmer, weil sie in Europa keine natürlichen Feinde haben und sich von unseren einheimischen Regenwürmern oder Schnecken ernähren. «Sie sind also eigentlich eine Bedrohung für die einheimischen Arten, weil sie diese entweder direkt fressen oder ihre Nahrungsquellen konkurrenzieren», erklärt Lisa Burger von der Koordinationsstelle Neobiota Kanton Aargau. Das wirke sich wiederum negativ auf das Ökosystem und die Qualität unserer Böden aus.

Fälle in Meisterschwanden, Rothrist und Schinznach

Plattwürmer werden durch den Handel von Topf- und Gartenpflanzen in die Schweiz importiert und breiten sich dann rasant aus. Sie sind allerdings nicht nur ein baselstädtisches Problem. «Wir finden die Plattwürmer inzwischen in der ganzen Schweiz», sagt Yves Parrat, Leiter der Kontrollstelle für Chemie- und Biosicherheit im Kantonalen Laboratorium Basel-Stadt. In der Regel werden die Schädlinge in oder unterhalb von Pflanzentöpfen entdeckt.

Lisa Burger bestätigt auf Anfrage, dass auch der Kanton Aargau von Plattwürmern befallen war. Im vergangenen Jahr wurden in Meisterschwanden, Rothrist und Schinznach solche Schädlinge entdeckt. «In diesem Jahr hat man im Aargau noch keine Plattwürmer gefunden. Aber wir gehen davon aus, dass es weitere Funde geben wird», führt sie aus.

Plattwürmer sind widerstandsfähig

Wer einen Plattwurm bei den eigenen Pflanzen entdeckt, sollte diesen fotografieren und den Fund anschliessend der kantonalen Koordinationsstelle Neobiota melden. «Für die Bekämpfung ist es am besten, wenn man den Wurm in einem Seifenwasserbad abtötet. Danach sollte man ihn sicherheitshalber im Kehricht entsorgen», sagt Burger. Daraufhin schauen sich die Experten den Fall an und beurteilen, ob es sich dabei um einen invasiven Plattwurm handelt. In einer Gärtnerei würden zudem alle anderen Pflanzentöpfe der gleichen Lieferung kontrolliert und allenfalls entsorgt werden.

Auf keinen Fall sollten die Plattwürmer zerschnitten werden. «Das fördert eher die Vermehrung», so Burger. Denn die Schädlinge können sich regenerieren und danach hat man gleich zwei Exemplare davon. «Sie sind also sehr widerstandsfähig», betont Burger.

In Basel-Stadt werden nun vermehrt Kontrollen durchgeführt, damit die Würmer möglichst früh entdeckt und die Verbreitung gestoppt werden kann. Im Aargau ist eine solche Massnahme bisher nicht angedacht. Weitere Schritte würden erst dann unternommen, wenn es nicht bei Einzelfällen bleiben sollte.