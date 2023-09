Schädliches Acrylamid «Kassensturz» testet Pommes: Nordwestschweizer Restaurants schneiden gut ab Beim Frittieren von Pommes frites entsteht das schädliche Acrylamid. Der «Kassensturz» hat deswegen die Werte genauer unter die Lupe genommen – darunter auch solche in Lokalen in der Nordwestschweiz.

Pommes frites sind in der Badi, beim Fussball oder im Restaurant beliebt –aber nicht immer gesund. Bild: Dionne Kauf/ Limmattaler Zeitung

Sie sind im besten Fall knackig, goldgelb – und schmecken wohl so ziemlich jedem: Die Rede ist von Pommes frites. Gerade im Sommer sind sie nicht nur bei Kindern ein beliebter Hit. Doch Obacht: Beim Frittieren entsteht Acrylamid. Der Stoff gelte als potenziell kanzerogen und genotoxisch, also krebserregend und DNA-verändernd, wie Gregor McCombie gegenüber «Kassensturz» sagt. McCombie ist Leiter Chromatografie beim Kantonalen Laboratorium Basel-Stadt und Experten in Sachen Acrylamid. Zusammen mit ihm und einem Labor hat der «Kassensturz» Schweizer Pommes unter die Lupe genommen – darunter auch Vertreter aus der Zentralschweiz.

Beim Test dabei war auch der Burger King in Oftringen und erhielt eine 5,5 (sehr gut). Der Acrylamid-Richtwert (500 µg/kg) wird mit 179 µg/kg deutlich nicht überschritten.

Die Note 6 erhielt unter anderem das Selbstbedienungsrestaurant des Basler Zoos, wo die Pommes auch zu den günstigsten im Vergleich gehören. Eine 5,5 erhielt das Restaurant Masoala des Zoo Zürich. McDonald's schnitt im Test nicht so gut ab wie die Konkurrenz, wobei hier der Acylamid-Richtwert auch nicht überschritten wird, wie zum Beispiel bei der Filiale in Sissach BL (Note 5).

Derzeit liegt der geltende Acrylamid-Richtwert bei 500 µg/kg. Mit 10 µg haben die Pommes aus dem Swiss Holiday Park in Morschach SZ den tiefsten Acrylamid-Wert aller Proben. Die Bestnote 6 gibt es auch für das Verkehrshaus Luzern mit dem zweitbesten Wert. Dieser liegt bei 19 µg. Ebenfalls einen 6er erhält der Burger King Altdorf (34 µg) sowie das Stanser Migros Restaurant (41 µg). Mit 187 µg gibt es für das Alpamare die Note 5,5 und die Bewertung «sehr gut».

Insgesamt wurden anonym an 18 verschiedenen Deutschschweizer Standorten Stichproben gekauft. Dabei hielten alle den geltenden Acrylamid-Richtwert ein. Allerdings hat das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV die Absicht, diesen demnächst zu senken. Damit könnte die Schweiz eine Vorreiterrolle in Europa einnehmen. Die Gesundheit der Konsumenten sei aber auch heute ausreichend geschützt, wie es bei Kassensturz heisst. Übrigens gilt: Je heller die Pommes sind, desto tiefer ist der Acrylamid-Wert. (lga/fan)