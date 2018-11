Anders am Sonntag im Aargau: Mit einem Nein-Anteil von 62 Prozent wurde die Initiative im Kanton klar abgelehnt. Am wenigsten Unterstützung erfuhr das SVP-Anliegen in Ennetbaden, dort sagten gleich 82,5 Prozent der Stimmenden Nein. Angenommen wurde die Selbstbestimmungsinitiative nur in 25 Aargauer Gemeinden, die grösste Zustimmung lieferte Dürrenäsch mit einem Ja-Anteil von 64,6 Prozent. In zwei Gemeinden gab es an der Urne ein

Unentschieden mit jeweils 50 Prozent Ja- und Nein-Stimmen. 119 zu 119 lautete das Abstimmungsergebnis in Hallwil, 179 zu 179 in Staffelbach.

Kein einziger Bezirk nahm die Initiative an, am meisten Zustimmung gab es in Kulm mit 47,8 Prozent. Am klarsten abgelehnt wurde sie im Bezirk Baden mit einem Nein-Anteil von 67,1 Prozent. (fh)