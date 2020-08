SBB lassen Linie im Aargau länger ausfallen – jetzt interveniert Regierungsrat Attiger bei der Spitze

«Der Kanton Aargau erwartet von den SBB als Erbringerin des Grundangebots im regionalen Personenverkehr im Kanton Aargau, dass die vereinbarten Leistungen erbracht werden», heisst es in einer Mitteilung von Regierungsrat Stephan Attiger. Grund für den Ärger: Wegen Corona kommt es zu Verzögerungen in der Lokführerausbildung. Deshalb lassen die SBB gewisse Leistungen ausfallen. So auch die S42, die zwischen Muri, Wohlen und Zürich verkehrt.

«Die coronabedingte Verzögerung bei der Lokführerausbildung ist natürlich ein kurzfristig nachvollziehbarer Grund», hält Attiger, Vorsteher des Departements Bau, Verkehr und Umwelt, fest. Er fordert: «Das bestellte Angebot muss so schnell wie möglich wieder ordnungsgemäss zur Verfügung stehen.» Attiger hat bei der SBB-Leitung interveniert und die SBB aufgefordert, die bestellten Leistungen wieder zu erbringen.

Die Personalknappheit bei den Lokführern zeichnete sich bereits vor dem Lockdown ab: So kam es bereits Anfang Jahr zu einzelnen personalbedingten Zugausfällen in der Region Aargau.

Der Kanton Aargau befindet sich mit dem nächsten Fahrplanwechsel in der Abschlussphase der S-Bahn Aargau 2016 ff. Für deren Infrastrukturmassnahmen hat der Grosse Rat 2014 einen Kredit von 40 Millionen Franken gesprochen. Stephan Attiger fordert, dass der neue Fahrplan ab Dezember 2020 lückenlos umgesetzt werden muss.